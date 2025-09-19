En
سفر پرحاشیه دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها به ارومیه

در روز‌هایی که رهبر انقلاب در دیدار اخیر رئیس‌جمهور و هیئت دولت بر «غلبه فضای کار و تلاش و امید»، «پیگیری تصمیمات تا حصول نتایج» و «پرهیز از اسراف به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی» تأکید کردند، اقدام اخیر دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سفر به استان آذربایجان غربی با همراهی بیش از ۲۰ نفر از مدیران و کارشناسان ستادی و مهمانان و برخی از خانواده‌های آنان، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است.
سفر پرحاشیه دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها به ارومیه

به گزارش تابناک این سفر که برای شرکت در اختتامیه دومین جشنواره قصه‌گویی انجام شد، نه‌تنها با تأکید بر پرهیز از اسراف و ریخت‌و‌پاش و صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی در تناقض است، بلکه پرسش‌های جدی را درباره ضرورت چنین سفر‌های پرهزینه‌ای در شرایط کنونی اقتصاد کشور و مشکلات معیشتی کتابداران برانگیخته است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به همراه بیش از ۲۰ نفر از مدیران و کارشناسان ستادی نهاد و مهمانان، که اسامی آنها در اختیار این رسانه قرار گرفته و برخی از اعضای خانواده آنان، برای شرکت در اختتامیه این جشنواره قصه‌گویی به استان آذربایجان غربی سفر کردند. هزینه‌های بلیت، اقامت و پذیرایی این هیئت در مدت چند روز، رقمی قابل توجه برآورد می‌شود که به نظر می‌رسد با شرایط بودجه‌ای ضعیف نهاد و حقوق ناکافی کتابداران و کارکنان همخوانی ندارد.

این در حالی است که مقام معظم رهبری به‌طور مکرر بر لزوم پرهیز از اسراف به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی تأکید کرده‌اند. ایشان در دیدار با هیئت دولت اشاره کردند: «سفر‌های غیرلازم چه لزومی دارد؟ خیلی از سفر‌هایی هست که اصلاً لازم نیست که انجام بگیرد. بعد، سفر با همراهانِ دو برابر، سه برابرِ آنچه که لازم است! چه لزومی دارد؟ اگر بناست انسان به یک جایی سفر هم بکند، خب با یک تعداد محدودی که واجب است، لازم است حضور اینها. یا اقامت در هتل‌های گران‌قیمتِ مثلاً فرض کنید آن محلی که به آنجا سفر شده. اینها اسراف است».

در شرایطی که مجموع همراهان رئیس‌جمهور در سفر استانی به اردبیل، شامل محافظان، مسئولان و عوامل اجرایی، ۴۵ نفر بوده است، سفر بیش از ۲۰ نفر برای شرکت در اختتامیه یک جشنواره سازمانی، با رویکرد دولت هم سازگار نیست. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور سال‌هاست با تناقضات قانونی و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند و کتابداران و کارکنان در سراسر کشور از پایین بودن حقوق و مزایا و دشواری معیشت گلایه دارند. بسیاری از کتابداران با وجود ارائه خدمات ارزنده فرهنگی، درآمدی کمتر از خط فقر دارند و این موضوع باعث نارضایتی گسترده در بین آنان شده است.

حال پرسش‌های زیر درباره این سفر مطرح است:

۱- آیا حضور بیش از ۲۰ نفر از مدیران و کارشناسان ستادی و مهمانان (غیر از هیئت داوران و شرکت‌کنندگان) برای شرکت در اختتامیه یک جشنواره ضروری است؟ آیا امکان حضور یک هیئت کوچک‌تر در این رویداد وجود نداشت؟

۲- گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از همراهان دبیرکل نهاد، هنوز ابلاغ رسمی خود را دریافت نکرده‌اند و به تازگی قرار است در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مسئولیت بگیرند. این موضوع این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این سفر بیش از آنکه یک مأموریت کاری باشد، یک سفر تفریحی با استفاده از امکانات دولتی نبوده است؟

اقداماتی از این دست، که در تضاد با تأکیدات رهبری و رویکرد رئیس‌جمهور است، علاوه بر اتلاف منابع مالی محدود نهاد، می‌تواند موجب بی‌اعتمادی مردم به نهاد‌های فرهنگی و سرخوردگی کتابداران و کارکنان این سازمان شود.

انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی  به این گونه موارد ورود کرده و نتایج بررسی هایشان  را برای اطلاع مردم و اهالی فرهنگ منتشر نماید.

