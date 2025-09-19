استونی: روسیه با ۳ جنگنده حریم هوایی ما را نقض کرد

وزیر امور خارجه استونی اقدام امروز که شامل ورود سه هواپیمای جنگنده روسیه به حریم هوایی استونی بود، را «به طور بی‌سابقه‌ای گستاخانه» خواند.

در ادامه تنش‌ها بین سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و روسیه و ادعا‌های اعضای این ائتلاف نظامی در جبهه شرقی مبنی بر نقض حریم هوایی‌شان توسط مسکو، استونی مدعی شد که جنگنده‌های میگ وارد فضای این کشور شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وزارت امور خارجه استونی امروز جمعه ادعا کرد که حریم هوایی این کشور توسط سه جنگنده روسی نقض شد و از همین رو کاردار روسیه را احضار کرده است.

این وزارتخانه افزود که سه جنگنده میگ-۳۱ روسی بدون اجازه، بر فراز خلیج فنلاند وارد حریم هوایی استونی شدند و در مجموع ۱۲ دقیقه در آنجا ماندند.

مارگوس تساخنا، وزیر امور خارجه استونی، عنوان کرد که روسیه در سال جاری چهار بار حریم هوایی استونی را نقض کرده است که به خودی خود غیرقابل قبول است.

وی، اما اقدام امروز که شامل ورود سه هواپیمای جنگنده به حریم هوایی استونی بود، را «به طور بی‌سابقه‌ای گستاخانه» خواند.

این وزیر کابینه استونی بیان کرد: آزمایش گسترده و فزاینده مرز‌ها و تجاوزگری روسیه باید با افزایش سریع فشار سیاسی و اقتصادی مواجه شود.

این حادثه امروز جمعه پس از آن رخ داد که پهپاد‌های روسی در اوایل ماه جاری میلادی حریم هوایی لهستان و رومانی را نقض کردند و اعضای ناتو را بر آن داشت تا متعهد شوند که دفاع از جناح شرقی این اتحاد را تقویت کنند.