تاج گذاری میرزازاده در سنگین وزن جهان

کد خبر: ۱۳۲۹۴۸۵
| |
572 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ امین میرزازاده در فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۷ بر ۲ مقابل داریوش ویتک از مجارستان به پیروزی رسید و مدال طلا را از آن خود کرد.

برچسب ها
امین میرزازاده کشتی گیر فرنگی کار مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان مدال طلا مجارستان
