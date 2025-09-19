به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «ما با تعدادی از کشورها مواجه هستیم که رفتارهای کاملاً سیاسی و زیادهخواهانه دارند. همانگونه که میدانید، تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران بهصورت غیرقانونی و برخلاف حقوق بینالملل مورد تجاوز آشکار قرار گرفته و عملاً در حال حاضر فعالیتهای غنیسازی نداریم. وقتی فعالیتی وجود ندارد، اسنپبک به بهانه عدم اجرای تعهدات هستهای ایران اصولاً موضوعیت ندارد و بیمعناست.»
