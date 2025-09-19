En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

غریب‌آبادی: در حال حاضر غنی‌سازی اورانیوم نداریم

غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در گفت‌وگویی با صداوسیما اظهار داشت: «ما با تعدادی از کشورها مواجه هستیم که رفتارهای کاملاً سیاسی و زیاده‌خواهانه دارند.
کد خبر: ۱۳۲۹۴۷۷
| |
4 بازدید
غریب‌آبادی: در حال حاضر غنی‌سازی اورانیوم نداریم

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران  اظهار داشت: «ما با تعدادی از کشور‌ها مواجه هستیم که رفتار‌های کاملاً سیاسی و زیاده‌خواهانه دارند. همان‌گونه که می‌دانید، تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به‌صورت غیرقانونی و برخلاف حقوق بین‌الملل مورد تجاوز آشکار قرار گرفته و عملاً در حال حاضر فعالیت‌های غنی‌سازی نداریم. وقتی فعالیتی وجود ندارد، اسنپ‌بک به بهانه عدم اجرای تعهدات هسته‌ای ایران اصولاً موضوعیت ندارد و بی‌معناست.»

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
غریب آبادی غنی سازی اورانیوم تاسیسات هسته‌ای تعهدات هسته‌ای
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سخن جالب ترامپ در خصوص حمله مجدد به ایران!
مشخصات توافق موقت ممکن میان ایران و اروپا/ ضرورت تعهد امریکا به عدم اقدام نظامی علیه ایران
روایت وندی‌شرمن از پشت‌پرده مذاکرات هسته‌ای
هشدار غریب‌آبادی به اروپایی‌ها
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۹ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۷ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZrB
tabnak.ir/005ZrB