اتحادیه طلا و جواهر با صدور اطلاعیه‌ای رسمی نسبت به مشاهده و شناسایی سکه‌های پارسیان تقلبی در بازار هشدار داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران با صدور اطلاعیه‌ای رسمی نسبت به مشاهده و شناسایی سکه‌های پارسیان تقلبی در بازار هشدار داد. این سکه‌ها با برند‌های «ماربر»، «زردیس» و «کهزاد» تولید شده و همگی دارای کد استاندارد جعلی منتسب به اصفهان هستند.

اتحادیه در این اطلاعیه خطاب به اعضا و همکاران صنفی اعلام کرد: «ضرورت دارد در فرآیند خرید، فروش و تعویض سکه‌های پارسیان، به‌ویژه با برند‌های یادشده، نهایت دقت و احتیاط صورت گیرد و از معامله اقلام مشکوک به تقلب خودداری شود.»

مسئولان اتحادیه تأکید کرده‌اند که این هشدار برای جلوگیری از زیان فعالان بازار و حفظ اعتماد مشتریان صادر شده و از تمام واحد‌های صنفی خواسته شده است با رعایت نکات ایمنی و بررسی دقیق مشخصات کالا، از گسترش این پدیده جلوگیری کنند.