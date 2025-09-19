En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار به خریداران سکه‌های پارسیان

اتحادیه طلا و جواهر با صدور اطلاعیه‌ای رسمی نسبت به مشاهده و شناسایی سکه‌های پارسیان تقلبی در بازار هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۲۹۴۶۰
| |
785 بازدید
هشدار به خریداران سکه‌های پارسیان

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران با صدور اطلاعیه‌ای رسمی نسبت به مشاهده و شناسایی سکه‌های پارسیان تقلبی در بازار هشدار داد. این سکه‌ها با برند‌های «ماربر»، «زردیس» و «کهزاد» تولید شده و همگی دارای کد استاندارد جعلی منتسب به اصفهان هستند.

اتحادیه در این اطلاعیه خطاب به اعضا و همکاران صنفی اعلام کرد: «ضرورت دارد در فرآیند خرید، فروش و تعویض سکه‌های پارسیان، به‌ویژه با برند‌های یادشده، نهایت دقت و احتیاط صورت گیرد و از معامله اقلام مشکوک به تقلب خودداری شود.»

مسئولان اتحادیه تأکید کرده‌اند که این هشدار برای جلوگیری از زیان فعالان بازار و حفظ اعتماد مشتریان صادر شده و از تمام واحد‌های صنفی خواسته شده است با رعایت نکات ایمنی و بررسی دقیق مشخصات کالا، از گسترش این پدیده جلوگیری کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هشدار سکه پارسیان اتحادیه طلا و جواهر سکه پارسیان تقلبی بازار خریداران
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادامه واکنش مثبت بازار ارز و طلا
قیمت طلا دوباره رکورد زد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۹ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۷ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zqu
tabnak.ir/005Zqu