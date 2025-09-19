عراقچی به گروسی: فضای شورای امنیت سیاسی بود

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت وگوی تلفنی با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای از تسلط فضای سیاسی بر نشست شورای حکام آژانس انتقاد کرد.
طرفین در این گفتوگو، آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، موضوع اسنپبک و قطعنامه تداوم لغو تحریمها در شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
عراقچی خاطرنشان کرد که ایران به عنوان کشوری مسئولیتپذیر، همواره مسیر دیپلماسی و همکاری فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هستهای خود دنبال کرده است و هرگونه اقدام سیاسی و فشار غیرمنصفانه را که میتواند به تشدید تنشها منجر شود، نمیپذیرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید