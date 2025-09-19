شیخ نعیم قاسم: شرایط پس از حمله به قطر تغییر کرده است

دبیرکل حزب الله لبنان عصر امروز (جمعه)‌ در سخنرانی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به اوج جنایت‌کاری و توحش رسیده است، تصریح کرد که تمام منطقه در مقابل یک نقطه عطف سیاسی قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی به مناسبت نخستین سالگرد شهادت ابراهیم عقیل، فرمانده برجسته جهادی اعلام کرد: ما از مواضع این فرمانده شهید درس می‌گیریم و شاهد جانفشانی‌های بزرگش به خاطر آزادسازی زمین، حاکمیت و استقلال هستیم. شهید عبدالقادر در سوریه در القصیر و القلمون جنگید و از سال ۲۰۰۸ معاون سید شهدای امت بود.

وی تصریح کرد: شهدای گروه الرضوان شهدای مسیر آزادسازی قدس و شهدای مسیر آزادسازی وطن و شهدای کرامت و عزت هستند.

تمام منطقه مقابل یک نقطه عطف خطرناک است

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد: تمام منطقه در مقابل یک نقطه عطف سیاسی خطرناک قرار دارد.

اسرائیل به اوج توحش رسیده است

وی اظهار کرد: اسرائیل یک رژیم توسعه‌گراو اشغالگر است که از حمایت آمریکا برخوردار است و به اوج جنایت‌کاری و توحش و بی بندوباری به هرگونه اصل انسانی یا حقوقی رسیده است.

دبیرکل حزب الله افزود: اسرائیل یک موجودیت توسعه‌گرا است که هدف از وجود آن، این است که تکه‌ای از غرب و ابزاری در دست آمریکا و مترسکی برای منطقه باشد که مانع از استقلال منطقه شود.

شرایط پس از حمله به قطر متفاوت از قبل آن است

وی تاکید کرد: شرایط پس از حمله به قطر متفاوت از قبل آن است؛ چراکه همه چیز آشکار و برملا شد.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: جنگ نرم، تحریم‌ها و توافق‌های ابراهیم باعث تحقق دستاورد خالص و سریعی نخواهد شد که آمریکا و اسرائیل می‌خواهند.

هدف گرفتن هر مانع سیاسی و جغرافیایی در مقابل پروژه «اسرائیل بزرگ»

دبیرکل حزب الله گفت: پس از حمله به قطر؛ هدف قرار دادن مقاومت، نظام‌ها و ملت‌ها و هر مانع جغرافیایی و سیاسی در مقابل پروژه «اسرائیل بزرگ» آغاز شد.

وی افزود: هدف رژیم صهیونیستی عبارت از فلسطین، لبنان، اردن، مصر، سوریه، عراق، عربستان، یمن و ایران شده است.

دعوت از عربستان برای گشودن صفحه جدیدی با مقاومت

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: من از عربستان می‌خواهم که در چارچوب اصول گفتگویی که مشکلات را حل می‌کند، به نگرانی‌ها پاسخ می‌دهد و منافع را تامین می‌کند، صفحه جدیدی با مقاومت بگشاید.

عربستان اسرائیل و نه مقاومت را دشمن بداند

وی عنوان داشت: من از عربستان می‌خواهم که بر اساس این واقعیت که "اسرائیل" و نه مقاومت، دشمن است، وارد گفتگو شود و اختلافات گذشته را کنار بگذارد.

دبیرکل حزب الله خطاب به عربستان عنوان داشت: ما به شما اطمینان می‌دهیم که سلاح‌های مقاومت به سمت دشمن اسرائیلی است، نه لبنان، نه عربستان یا هر مکان یا طرف دیگری در جهان.

در صورت عدم وجود مقاومت، نوبت به کشورهای دیگر می‌رسد

شیخ نعیم قاسم گفت: فشار بر مقاومت، سود خالصی برای «اسرائیل» است و وقتی مقاومت دیگر وجود نداشته باشد، به این معنی است که نوبت کشورهای دیگر خواهد شد.

وی اظهار کرد: ما در دولت و پارلمان با هم در حال ساختن هستیم. بگذارید این مسیر با تفاهماتی که به ما در عبور از این مرحله کمک می‌کند، پشتیبانی شود.

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد: وقتی آمریکا آشکارا اعلام می‌کند که برای منافع اسرائیل کار می‌کند، چگونه می‌توانیم به هر پیشنهاد آمریکایی اعتماد کنیم؟

شیخ نعیم قاسم گفت: مقاومت بر خلاف خواسته اسرائیل و آمریکا ادامه خواهد یافت. مقاومت فقط می‌تواند سربلند باقی بماند. اگر اسرائیل می‌خواهد به آن پایان دهد، باید بداند که خودش بعداً با پایداری رزمندگان مقاومت به پایان خواهد رسید.

هر سلاحی که بتواند بر اسرائیل تأثیر بگذارد، برای ارتش لبنان ممنوع است

وی افزود: هر سلاحی که بتواند بر نیروی هوایی اسرائیل یا ارتش اسرائیل تأثیر بگذارد، برای ارتش لبنان ممنوع است. بیایید متحد شویم تا اسرائیل را بیرون کنیم و لبنان را بازسازی کنیم. ما انتخابات پارلمانی را به موقع برگزار خواهیم کرد و دولت بازسازی را در اولویت قرار خواهد داد.

شیخ نعیم قاسم اظهار کرد: آمریکا فقط سلاح‌هایی را که ارتش لبنان برای مدیریت اوضاع داخلی نیاز دارد، به آن می‌دهد.

وی تاکید کرد: ما از موضع قدرت؛ گفتگو و تفاهم را پیشنهاد می‌دهیم.

شیخ نعیم قاسم اظهار کرد: ما برای بزرگترین فداکاری‌ها آماده‌ایم تا عزتمند باقی بمانیم. هواداران مقاومت، همانطور که با چشمان خود می‌بینید، به سلاح مقاومت پایبند هستند، زیرا ثمرات آن را در آزادسازی، بازدارندگی و حضور دیده‌اند.6

وی عنوان داشت: دولت لبنان مسئول مقابله با این حملات اسرائیل است. اولویت‌ها باید توقف تجاوز، مقابله با "اسرائیل"، اخراج اشغالگر و آغاز بازسازی باشد. ما، به عنوان مقاومت، آماده‌ایم تا در کنار ارتش لبنان به وظیفه خود عمل کنیم.

شیخ نعیم قاسم گفت: موضع سران سه قوه در مورد تجاوز اخیر علیه جنوب خوب است و نیاز به پیگیری و اصرار روزانه دارد.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد: ما برده نخواهیم شد، آزاده خواهیم ماند.