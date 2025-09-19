En
دانیال سهرابی در شانس مجدد مدال برنز

کد خبر: ۱۳۲۹۴۵۱
دانیال سهرابی به شانس مجدد قهرمانی جهان رسید

به گزارش تابناک به تسنیم؛ با پیروزی ابراهیم غانم در مرحله نیمه‌نهایی با ضربه فنی کردن حریف و صعود به فینال، دانیال سهرابی به شانس مجدد رسید و برای کسب مدال برنز فردا به روی تشک خواهد رفت.

دانیال سهرابی ابراهیم غانم قهرمانی جهان نیمه نهایی ضربه فنی
