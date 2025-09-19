En
باخت به الوصل مانع جشن ۸۰ سالگی استقلال

لغو جشن ٨٠ سالگی باشگاه استقلال در پی حواشی شکست سنگین مقابل الوصل
باخت به الوصل مانع جشن ۸۰ سالگی استقلال

به گزارش تابناک، رسانه رسمی باشگاه استقلال پس از شکست سنگین این تیم مقابل الوصل از لغو شدن جشن ۸۰ سالگی این باشگاه خبر داد که متن این اطلاعیه به این شرح است:

چند کلامی از آنچه ناگفته، پیداست!

دعوت از اهالی محترم رسانه برای جشن هشتاد سالگی خانواده باشگاه بزرگ استقلال پیش از دیدار با الوصل صورت گرفته بود/ موکول شدن این آئین به زمانی مناسب در آینده

با توجه به در پیش بودن هشتادمین سالروز تاسیس باشگاه پرافتخار استقلال ایران، هماهنگی‌های لازم از سوی روابط‌عمومی باشگاه برای دعوت از اهالی محترم رسانه  در کنار سایر میهمانان دیگر شامل پیشکسوتان محترم، بازیکنان همه تیم‌ها و... برای شرکت در گردهمایی بزرگی به همین عنوان، پیش از برگزاری دیدار با الوصل امارات صورت گرفت.

از آنجا که در جریان این دیدار، شاهد رقم خوردن نتیجه‌ای تاسف برانگیز و دون شأن نام و اعتبار باشگاه بزرگ استقلال بودیم، بدیهی است که این آئین گردهمایی، طبیعتا لغو و به زمان مناسبی در آینده موکول می‌شود؛ لذا با احترام، ضمن ابراز تأسف در خصوص نتیجه حاصل شده در دیدار پنجشنبه شب در راستای تنویر افکار هوادارن محترم باشگاه بزرگ استقلال و اصحاب محترم رسانه مجددا و به قید تاکید به اطلاع می‌رساند که مقدمات و تمهیدات دعوت از همراهان رسانه‌ای و خبری برای حضور در جشن گرامیداشت هشتادمین سالگرد تاسیس باشگاه، پیش از برگزاری دیدار مذکور صورت گرفته و ناگفته پیداست که با توجه به رخداد‌های پیرامون این دیدار، این مراسم به زمان مناسبی در آینده موکول خواهد شد.

