خطر جنگ ایران و اسرائیل همچنان جدی است

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم گفت: اگر اسرائیل احساس کند آمریکا توان مدیریت پیامدهای سیاسی و امنیتی حمله به قطر را ندارد، برای جلوگیری از شکل‌گیری یک اتحاد اسلامی ممکن است اقداماتی علیه ایران یا نیروهای نزدیک به ایران انجام دهد.
کد خبر: ۱۳۲۹۴۳۴
915 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم گفت: اگر اسرائیل احساس کند آمریکا توان مدیریت پیامد‌های سیاسی و امنیتی حمله به قطر را ندارد، برای جلوگیری از شکل‌گیری یک اتحاد اسلامی ممکن است اقداماتی علیه ایران یا نیرو‌های نزدیک به ایران انجام دهد. برخلاف برخی تحلیل‌ها که معتقدند حمله به قطر جنگ با ایران را به تأخیر انداخته، من اعتقاد دارم خطر جنگ همچنان جدی است.

اسرائیل همواره بر این باور بوده است که اگر جنگ را به ایران و متحدانش محدود کند، می‌تواند بخش زیادی از دنیای اسلام را از درگیری دور نگه دارد. اما اگر جنگ به حوزه اعراب سنی کشیده شود، احتمال شکل‌گیری همسویی گسترده اسلامی وجود دارد. به همین دلیل، احتمال اقدامات اسرائیل علیه ایران یا نیرو‌های همسو همچنان بالاست.

برچسب ها
حشمت الله فلاحت‌پیشه اسرائیل رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم قطر اتحاد اسلامی
