۲۸/شهريور/۱۴۰۴
Friday 19 September 2025
۱۶:۳۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
اسرائیل با ترور رهبران انصارالله یمن وارد فاز جدیدی شد
زنده با نتایج کشتی فرنگی قهرمانی جهان + فیلم
رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت
سود کدام شرکتها آب رفت؟
عمان و قطر ممکن است دیگر میانجیگری نکنند
بندبازی محرم روی دیوار زرد سپاهان
تندروهای ایران جذابیت داعشی دارند
قیمت گوشت و مرغ تا ماه آینده چقدر گران میشود؟
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
2
2
بازدید
پ
طبیعت زیبای هورامان کردستان
کد خبر:
۱۳۲۹۴۲۷
تاریخ انتشار:
۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۰
19 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۹۴۲۷
|
۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۰
19 September 2025
|
2
بازدید
2
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
عکس
هورامان
کردستان
طبیعت
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانیها از دوش نویدکیا میافتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
جمعه؛ رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت/ فرانسه: بازگشت تحریمهای ایران قطعی است
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نیمرخ گور ایرانی
زیباییهای طبیعت در هتل روستای بالی
مزارع پلکانی، شاهکار طبیعی بالی
راهآهن ایران در دل کوههای زاگرس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال میشود؟
فعال میشود
فعال نمیشود
تمدید میشود
الی گشت
آخرین اخبار
شوک بزرگ در کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵
بازار دست ما باشد، گوشت ارزان میشود
دیدار چهرههای روحانی و سیاسی در منزل کرباسچی
هشدار چین در واکنش به سخنان جنجالی «ترامپ»
چپ و راست، از تاریخچه تا کژفهمیهای امروز
آخرین تصویر از سعید طوسی پس از جنجال ترورش
قیمت سکه امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴
تصویری پربازدید از ترامپ و همسر پرنس ویلیام
اسطوره یونایتد شیفته ستاره بارسا شد: پدری محبوبم
خطیبزاده: تروئیکای اروپا به توافق هستهای خیانت کرد
بقائی: چرا ماکرون از رسانه اسرائیلی استفاده کرد؟
عکسهای نیکی کریمی درون استخر دردساز شد!
جنجال ترامپ: آمریکا به دنبال کنترل دوباره بگرام
خرید جنجالی آیفون ۱۷ در دبی +عکس
توییت جنجالی رشیدی کوچی درباره شکست استقلال
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
عمو رشید: بچههایم نصیحتم میکردند که سنگین باشم!
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمهها لغو میشوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
آغاز ورود آب سدها به دریاچه ارومیه + عکس
استقبال خارجیها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
اظهارات تازه گوترش درباره مکانیسم ماشه
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
نقدی بر رفتار پزشکیان در برابر اردوغان + عکس
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
(۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
(۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
(۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
(۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخامها و نمایش شیعهستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان
(۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!
(۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو
(۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟
(۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
(۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
(۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
(۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
(۴۵ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده
(۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!
(۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد
(۳۸ نظر)
tabnak.ir/005ZqN
tabnak.ir/005ZqN
کپی شد