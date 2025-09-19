قیمت سکه امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴

بازار سکه امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ شاهد افت نرخها در بیشتر بخشها بود. بررسیها نشان میدهد که قیمتها در مقایسه با روز گذشته روندی کاهشی داشته و برخی انواع سکه با کاهش چشمگیرتری همراه شدند.
به گزارش تابناک؛ طبق دادههای اعلامشده، سکه امامی با قیمت ۹۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد که نسبت به روز گذشته حدود ۰.۲۳ درصد کاهش داشته است. در طول روز، پایینترین نرخ ثبتشده برای این سکه ۹۳۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال و بالاترین سطح آن ۹۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال گزارش شد.
در همین حال، سکه بهار آزادی نیز با افت ۰.۵۹ درصدی به رقم ۸۷۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال رسید. دامنه نوسان آن بین ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸۷۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت شد.
کاهش شدیدتر اما در ربع سکه دیده شد. این سکه با افت ۱.۸۴ درصدی به ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسید. حداقل نرخ امروز آن ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و سقف قیمت ثبتشده ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.
نیم سکه هم روندی کاهشی داشت و با ثبت قیمت ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال، حدود ۰.۲۱ درصد کاهش را تجربه کرد. پایینترین نرخ آن ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بالاترین رقم روز ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.
در بخش سکههای کوچکتر، سکه گرمی با افت ۰.۶۶ درصدی به ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسید. این سکه بین بازه ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نوسان بود.
کاهش قیمتها در بازار امروز، نشاندهنده فضای احتیاطی معاملهگران و اثرگذاری شرایط اقتصادی بر رفتار سرمایهگذاران است؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از خریداران در تصمیمگیریهای خود دچار تردید شوند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید