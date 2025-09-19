En
اسطوره یونایتد شیفته ستاره بارسا شد: پدری محبوبم

پل اسکولز با انتشار تصویری از پدری به عنوان بازیکن محبوبش در دنیای فوتبال نام برد.
کد خبر: ۱۳۲۹۴۱۸
19 بازدید

بارسلونا با درخشش مارکوس رشفورد مقابل نیوکاسل به پیروزی ۱-۲ دست پیدا کرد اما این پدری و فرانکی دی‌یونگ بودند که با کنترل ریتم در میانه میدان نقش اصلی را ایفا کردند. آنها با آرامش در مالکیت توپ، تیم ادی هاو را ناامید کردند و پس از این که آنتونی گوردون در دقیقه ۹۰ یک گل را جبران کرد، فشار پایانی نیوکسل را خاموش ساختند.

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، اسکولز با انتشار تصویری از پدری ۲۲ ساله در صفحه رسمی اینستاگرامش در جریان بازی، او را «فوتبالیست جدید محبوبش» نامید. جک گریلیش، که در حال حاضر به‌ صورت قرضی در اورتون بازی می‌کند نیز واکنش نشان داد. او در استوری اینستاگرامش هنگام بازی نوشت: «تماشای پدری و دی‌یونگ یک لذت است.»

در حالی که رشفورد با دبل خودش تیترها را به خود اختصاص داد، پایه‌های اصلی نمایش بارسلونا از میانه میدان شکل گرفت. پاس‌های برنده و توانایی پدری در اتصال دفاع و حمله به‌ خوبی با آرامش و پوشش دفاعی دی‌یونگ هماهنگ شد. سیستم هانسی فلیک حالا ثبات لازم را دارد تا بار دیگر مدعی جدی در سطح اروپا باشد.

این ستاره اسپانیایی به‌ صورت مداوم در فضاهای خالی قرار می‌گرفت تا پاس‌های نفوذی بین خطوط ارسال کند، در حالی که هافبک هلندی با بازی‌سازی مجدد، حفظ مالکیت و متوقف کردن ضدحملات، توازن بارسا را فراهم می‌کرد. پیوند فوتبالی این دو بازیکن، کنترل لازم را برای خنثی کردن شدت بازی نیوکسل به بارسا داد و سکویی ایجاد کرد تا رشفورد در خط حمله بدرخشد.

لباس بارسلونا بارسلونا آرسنال بازیکن جک گریلیش پدری لیگ برتر انگلیس فوتبال
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
