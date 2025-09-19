En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کواکبیان: رئیس جمهور در نیویورک با ترامپ دیدار کند

در پایان مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری ضمن تشکر از حاضران در همایش و استقبال از دیدگاه‌ها و انتقادات مطروحه در نشست افزود: برخی گزارش‌های ارائه شده از سوی دبیران احزاب و مسئولین شاخه‌ها امیدوارکننده بودند.
کد خبر: ۱۳۲۹۴۰۹
| |
606 بازدید
کواکبیان: رئیس جمهور در نیویورک با ترامپ دیدار کند

مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری در یکصد و سومین همایش فصلی حزب مردم سالاری ضمن اشاره به اوضاع اقتصادی و وضعیت روابط بین المللی افزود: امیدوارم پزشکیان اولین رییس جمهوری باشد که در سفر نیویورک با ترامپ ملاقات می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ یکصد و سومین همایش فصلی حزب مردم‌سالاری با حضور دبیران استانی،روسای کمیته‌ها و شاخه‌های حزب و برخی چهره‌های ملی در مجمتع میلاد شهرستان دماوند تهران با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار گردید.

در این همایش یک‌روزه ابتدا دبیران ۱۶ استان گزارش مبسوطی از فعالیت‌ استان‌های خود ارائه نموده و بر ضرورت توجه بیشتر اعضای شورای مرکزی و دبیرکل به چالش‌های اختصاصی استان‌ها تاکید نمودند.

در ادامه مسئولان هفت شاخه‌ از شاخه های حزب و همچنین نماینده حزب در جبهه اصلاحات نیز گزارشی از آخرین وضعیت و فعالیت‌های حوزه کاری خود به اشتراک گذاشتند.در پایان خانم معصومه آقاپور (مشاور اقتصادی رییس جمهور) و مصطفی کواکبیان (دبیرکل حزب مردم‌سالاری) به تشریح دورنمای فعالیت‌های حزبی و وضعیت عمومی کشور در دو سطح داخلی و بین‌المللی پرداختند.

 از بحران‌های ترکیبی تا توجه به نسل زد

معصومه آقاپور مشاور اقتصادی رئیس جمهور ضمن تشریح اوضاع عمومی کشور و چالش‌های موجود (فرصت‌ها و تهدیدات) افزود: شرایط امروز شرایط خاصی بوده و دولت با بحران‌های ترکیبی روبروست. ناترازی‌های آب و برق و ... نهایتا به کسری بودجه و تورم منجر شده و محصول نهایی تورم قاعدتا تولید نارضایتی‌ست. برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و بهبود مناسبات بین‌المللی باید تصمیمات بزرگی در سطح کلان گرفته شود. 

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گشایش‌های ایجاد شده در فضاهای فرهنگی هنری کشور و توجه ویژه به مطالبات نسل زد و آلفا تصریح کرد: با وجود برخی مقاومت‌ها برگزاری کنسرت‌های مختلف، سیمای عمومی شهرها را عوض کرده است.معتقدم که باید مطالبات جوانان و نوجوانان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مطالبات واقعی و اولویت‌دار احصا گردند.

برحسب تجربه اگر با منتقدترین جوانان،دیالوگ‌محور و اقناعی برخورد کنیم فضای ارتباطی تلطیف خواهد شد.

متاسفانه احزاب شاخه معلولین ندارند. پیشنهاد می‌کنم مردم‌سالاری در این زمینه پیشقدم باشد.

در پایان مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری ضمن تشکر از حاضران در همایش و استقبال از دیدگاه‌ها و انتقادات مطروحه در نشست افزود: برخی گزارش‌های ارائه شده از سوی دبیران احزاب و مسئولین شاخه‌ها امیدوارکننده بودند. سیاست کلی حزب کسب قدرت مشروع و ارتقای اعضای تشکیلات می‌باشد در این زمینه البته توفیقاتی در دولت مستقر داریم. در برگزاری کنگره‌های منظم در بین احزاب پیش‌گام هستیم و در پایان امسال بیست و سومین کنگره حزب را برگزار خواهیم کرد. مردم‌سالاری برای انتخابات شوراها حتما برنامه داشته و در قالب جبهه اصلاحات فعال و در صحنه خواهیم بود.

کواکبیان با اشاره به بازدیدشان از احزاب ترکیه تصریح کرد:حزب آقای اردوغان در ترکیه ۱۵ میلیون عضو داشت در حالیکه احزاب متنوع و متکثر ما بعضا در بدیهیات تشکیلاتی در جا می‌زنند.

کواکبیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توفیقات و کمبودهای دولت وفاق افزود: موضع مردم‌سالاری در سال دوم فعالیت دولت پزشکیان متفاوت بوده و حمایت، نظارت و نقد جدی تر کمبودها در دستور کار قرار دارد. انتظار مردم از دولت پزشکیان بسیار وسیع‌تر از عملکرد فعلی دولت است.

نماینده اسبق مردم تهران در مجلس ضمن اشاره به وضعیت نامناسب اوضاع اقتصادی و روابط بین المللی افزود: امیدوارم پزشکیان اولین رییس جمهوری باشد که در سفر نیویورک با ترامپ ملاقات می‌کند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کواکبیان نماینده مجلس رئیس جمهور سفر رئیس جمهور نیویورک خبر فوری حزب مردم سالاری سفر به نیویورک ترامپ دیدار با ترامپ
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
جمعه؛ رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت/ فرانسه: بازگشت تحریم‌های ایران قطعی است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزیر خارجه پاکستان میزبان پزشکیان و عراقچی
پزشکیان به نیویورک می‌رود
سفر نتانیاهو به نیویورک به تعویق افتاد
پزشکیان به اجلاس اضطراری دوحه می‌رود
 کواکبیان: مطمئنم روحانی را به دلایل سیاسی رد کردند
صحبت‌های پزشکیان پیش از عزیمت به نیویورک
توییت جدید درباره همراهان رئیس جمهوری
ابطحی: نیویورک، ایستگاه گفتگوی مقتدرانه است
نخستین دیدارهای روحانی در نیویورک
پیش‌بینی کوکبیان از میزان مشارکت در انتخابات آینده
رئیس جمهور به سیرجان سفر کرد
کنگره حزب مردم سالاری
پیام کلیدی سفر پزشکیان به پاکستان
واکنش کواکبیان به قیمت دلار و سکه
اولین سفر پزشکیان بعد از جنگ اسرائیل
پزشکیان عازم نیویورک شد
عکس: دیدارهای پزشکیان در سازمان ملل
کواکبیان: طرح «جمهوریت سوم» را پیگیری می‌کنیم
تذکر کواکبیان به رییس‌جمهور درباره زلزله احتمالی تهران
کواکبیان: زمان رفع‌حصر فرارسیده است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۵ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005Zq5
tabnak.ir/005Zq5