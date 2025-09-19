رئیس سابق بارسلونا که برای دوره ریاست ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ مورد بازجویی قرار گرفت، کار و پرداختها به خاویر انریکه را از پرداختهایی که پدرش در باشگاه دریافت میکرد، جدا کرد. طبق گزارش آاس، هم بارتومئو و هم روسل بر واژه «میراث» تأکید داشتند تا پرداختها به شرکت "DASNIL"، متعلق به نگریرای پدر، را توجیه کنند.
به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، بارتومئو، رئیس بارسلونا بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، پس از شهادت در برابر قاضی آلخاندرا خیل در چارچوب پرونده نگریرا، که هنوز در مرحله تحقیقات است، مقابل رسانهها صحبت کرد.
او تأکید کرد که پرداختها به خاویر نگریرا برای گزارشهای ورزشی هیچ ارتباطی با مبالغی که به پدرش، خوزه ماریا، نایبرئیس کمیته فنی داوران (CTA)، پرداخت شده نداشت.
بارتومئو گفت: «امروز برخی از ما که در دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در باشگاه بودیم، شهادت دادیم. امروز مشخص شد که بسیاری از نظریههایی که سالها مطرح شده بودند، رد شدند. موضوعات زیادی روشن شد، بهویژه اینکه خدمات مشاوره ورزشی، گزارشهای داوری، و گزارشهای پیش و پس از بازی (همه توسط خاویر انریکه) برای تیم اصلی و بارسا اتلتیک ارائه شده بود و این خدمات هزینهای اقتصادی داشت. همچنین ثابت شد که خروج پسر انریکه نگریرا از باشگاه هیچ ارتباطی با زمانی که پدرش فدراسیون فوتبال اسپانیا را ترک کرد، ندارد. نظریهای که این دو را مرتبط میدانست، امروز رد و اصلاح شد.»
طبق این گزارش، ساندرو روسل و جوزپ ماریا بارتومئو در شهادتشان بارها از واژه «میراث» استفاده کردند. آنها توضیح دادند که پرداختها به خاویر نگریرا هیچ ارتباطی با پدرش نداشت و پرداختها به نایبرئیس سابق داوران به دلیل تصمیم باشگاه ادامه یافت. این موضوع پرونده را به عقب میبرد، زیرا اشاره به «میراث» به دورههای قبلی (خوان لاپورتا و خوان گاسپارت) اشاره دارد. لاپورتا قرار است ماه نوامبر بهعنوان شاهد شهادت دهد، زیرا در حال حاضر از اتهامات این پرونده خارج شده است.
