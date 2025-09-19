مارگزیدگی یک مشکل گرمسیری در جهان است که بیشتر، افراد فقیر و کودکان در مناطق روستایی را درگیر میکند؛ برای همین نوزدهم سپتامبر هر سال، به عنوان روزجهانی آگاهیبخشی نسبت به مارگزیدگی نامگذاری شده تا توجه جوامع به این مسئله افزایش یابد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امسال سازمان جهانی بهداشت این شعار را برای این روز انتخاب کرده است: «مارگزیدگی یک تهدیدجهانی سلامت است و نباید فراموش شود.»
سالانه 5.4 میلیون نفر در جهان دچار مارگزیدگی میشوند
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، هر سال حدود 5.4 میلیون نفر در سراسر جهان دچار مارگزیدگی میشوند که بیش از 80 هزار نفر از آنها جان خود را از دست میدهند و سه برابر بازماندگان نیز با ناتوانیهای جسمی مختلف مواجه میشوند، از جمله:
جسمی: قطع عضو، عفونت، درد، تغییر شکل ظاهری اندام، اختلال در حرکت
عصبی: فلج، آسیب عصبی، تشنج، اختلالات شناختی
روانی: اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب.
چرا افراد دچار مارگزیدگی فوت میکنند؟
استفاده بهموقع از پادزهر میتواند جان بیماران را نجات دهد و پیامدهای بلندمدت مارگزیدگی را کاهش دهد اما شیوع بالای گزش در بسیاری از کشورهای از جمله ایران، علیرغم در دسترس بودن سرم اختصاصی ضد سم مار به دلیل دیر مراجعه کردن افراد پس از مارگزیدگی با مرگ و میر همراه است.
ثبت 8389 مورد مارگزیدگی در کشور طی سال گذشته
ایران یکی از کشورهایی است که دارای موارد مارگزیدگی در برخی از مناطق است. براساس آمارهای ارائه شده توسط اداره بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، در سال 1403 تعداد 8389 مورد مارگزیدگی در ایران شناسایی و منجر به فوت 5 نفر از هموطنان شده است.
انواع سمی مار در ایران
طبق اعلام مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، در ایران،گونههای مختلفی از مار از جمله افعی، گرزه، کبری، افعی شاخدار، افعی دماوندی و مار جعفری وجود دارند که برخی از آنها سمی هستند و میتوانند باعث مرگ شوند.
4 استان دارای بیشترین آمار مارگزیدگی
نمودار زیر، شیوع مارگزیدگی را در استانهای مختلف کشور نشان میدهد:
براساس این نمودار، استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان، هرمزگان و فارس بیشترین موارد مارگزیدگی را به خود اختصاص دادهاند به طوری که در این استانها سالانه بالغ بر 500 نفر دچار مارگزیدگی میشوند.
راهکارهایی برای پیشگیری از مارگزیدگی
رعایت موارد زیر به پیشگیری از مارگزیدگی کمک میکند:
کمکهای اولیه برای فرد گزیدهشده
در صورتی که با فردی که دچار مارگزیدگی شده مواجه شدید، باید او را به سرعت به اولین مرکز بهداشتی (مراکز جامع خدمات سلامت) یا مراکز درمانی منتقل کنید اما در مسیر، میتوانید اقدامات و کمکهای اولیه زیر را انجام دهید:
