En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حکم اخراج محمود خلیل توسط قاضی آمریکایی صادر شد

قاضی مهاجرت آمریکا حکم اخراج محمود خلیل، فعال دانشجویی حامی فلسطین، را صادر کرد. او به اتهام عدم افشای اطلاعات کلیدی هنگام درخواست اقامت، به اخراج به الجزایر یا سوریه محکوم شده است. وکلای خلیل برای اعتراض به این حکم اقدام خواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۳۸۳
| |
452 بازدید
حکم اخراج محمود خلیل توسط قاضی آمریکایی صادر شد

یک قاضی مهاجرت آمریکا دستور داده است که محمود خلیل، فعال حامی فلسطین، که نقش گسترده‌ای را در اعتراضات سال گذشته علیه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در دانشگاه کلمبیا ایفا کرد، به الجزایر یا سوریه اخراج شود.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ اسناد دادگاه که توسط اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) فاش شد، نشان می‌دهد که جیمی کومانز، قاضی مهاجرت لوئیزیانا در ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) این حکم را صادر کرده است. این قاضی خلیل را به عدم افشای اطلاعات کلیدی هنگام درخواست و اخذ اقامت دائم قانونی در آمریکا متهم کرده است.

این حکم درحالی صادر شده که خلیل پیش از این گفته بود، در صورت اخراج به هر یک از این ۲ کشور، از هدف قرار گرفتن توسط رژیم صهیونیستی به‌دلیل فعالیت‌هایش بیم دارد.

کومانز ادعا کرد که خلیل در درخواست گرین کارت خود، روابط خود را با آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل (UNRWA) و گروه دانشگاهی حامی تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی، فاش نکرده است.

وکلای خلیل در پاسخ گفتند که قصد دارند به حکم اخراج اعتراض کنند و به حکم دادگاه منطقه‌ای فدرال در اوایل سال جاری اشاره کردند که دولت آمریکا را از اخراج یا بازداشت فوری خلیل در جریان رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه فدرال منع می‌کرد.

تیم حقوقی خلیل اکنون ۳۰ روز از روز صدور حکم اخراج در ۱۲ سپتامبر، فرصت دارد تا علیه این تصمیم به هیئت تجدیدنظر مهاجرت آمریکا اعتراض کند.

افسران مهاجرت آمریکا ابتدا خلیل (دانشجوی سابق دانشگاه کلمبیا در نیویورک) را در ۸ مارس (۱۸ اسفند) پس از یورش به آپارتمان دانشجویی‌اش در محوطه دانشگاه در این شهر بازداشت کردند.

این بازداشت بخشی از سرکوب گسترده‌تر فعالیت‌های حامیان فلسطین در دانشگاه‌های سراسر آمریکا بود که به بازداشت و اخراج چندین دانشجوی خارجی منجر شد. در همین حال، دانشگاه‌ها به دلیل اعتراض‌ها با کاهش بودجه فدرال توسط ترامپ مواجه شدند.

مقام‌های آمریکایی خلیل را به‌مدت ۳ ماه در یک بازداشتگاه مهاجرت در لوئیزیانا بازداشت کردند تا اینکه در ماه ژوئن (خرداد/تیر) پس از حکم قاضی منطقه‌ای آمریکا، مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت او، آزاد شد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و مقام‌های مجری قانون این کشور بار‌ها فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خلیل را به‌عنوان فعالیت‌های ضدیهودی به تصویر کشیده بودند، اما هیچ مدرکی برای اثبات ادعا‌های خود ارائه نکردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حقوق بشر فلسطین حمایت از فلسطین دادگاه مهاجرت محمود خلیل خبر فوری
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
جمعه؛ رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت/ فرانسه: بازگشت تحریم‌های ایران قطعی است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا ایران در رای‌گیری فلسطین شرکت نکرد؟
آمریکا: به رسمیت شناختن فلسطین، تصمیمی بدون ملاحظه است
اتفاقی در امارات افتاد چهره ارتجاع عرب را روشن کرد
تصاویر آزادی محمود خلیل، فعال فلسطینی از زندان
بقائی: تحریم گزارشگر حقوق بشر، سرکوب حقیقت است
مایکروسافت ۲ حامی دیگر غزه را اخراج کرد
حکیم: به حمایت از فلسطین و لبنان ادامه می‌دهیم
بازی کثیف در شورای امنیت: غزه قربانی وتوی آمریکا!
اردوغان: شاهد بی‌کفایتی شورای امنیت هستیم
انگلیس درهای دانشکده دفاعی را به روی اسرائیل بست
اقدامات خصمانه استرالیا علیه ایران
یک کشور دیگر فلسطین را به رسمیت شناخت
اسپانیا خواستار توقف فروش تسلیحات به اسرائیل شد
ترامپ بودجه ۲ دانشگاه دیگر آمریکا را قطع کرد
امیرعبداللهیان در ‌نشست حقوق بشر ژنو
فشارها مایکروسافت را وادار به تحقیق درباره جاسوسی اسرائیل کرد
قدردانی حماس از ایران
فلسطین عضو کمیته حقوق بشر اتحادیه عرب شد
جشنواره ونیز صدای مردم غزه شد
مادرید در آتش اعتراضات؛ مسابقه دوچرخه‌سواری متوقف شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۵ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005Zpf
tabnak.ir/005Zpf