حکم اخراج محمود خلیل توسط قاضی آمریکایی صادر شد

یک قاضی مهاجرت آمریکا دستور داده است که محمود خلیل، فعال حامی فلسطین، که نقش گستردهای را در اعتراضات سال گذشته علیه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در دانشگاه کلمبیا ایفا کرد، به الجزایر یا سوریه اخراج شود.
به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ اسناد دادگاه که توسط اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) فاش شد، نشان میدهد که جیمی کومانز، قاضی مهاجرت لوئیزیانا در ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) این حکم را صادر کرده است. این قاضی خلیل را به عدم افشای اطلاعات کلیدی هنگام درخواست و اخذ اقامت دائم قانونی در آمریکا متهم کرده است.
این حکم درحالی صادر شده که خلیل پیش از این گفته بود، در صورت اخراج به هر یک از این ۲ کشور، از هدف قرار گرفتن توسط رژیم صهیونیستی بهدلیل فعالیتهایش بیم دارد.
کومانز ادعا کرد که خلیل در درخواست گرین کارت خود، روابط خود را با آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل (UNRWA) و گروه دانشگاهی حامی تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی، فاش نکرده است.
وکلای خلیل در پاسخ گفتند که قصد دارند به حکم اخراج اعتراض کنند و به حکم دادگاه منطقهای فدرال در اوایل سال جاری اشاره کردند که دولت آمریکا را از اخراج یا بازداشت فوری خلیل در جریان رسیدگی به پروندهاش در دادگاه فدرال منع میکرد.
تیم حقوقی خلیل اکنون ۳۰ روز از روز صدور حکم اخراج در ۱۲ سپتامبر، فرصت دارد تا علیه این تصمیم به هیئت تجدیدنظر مهاجرت آمریکا اعتراض کند.
افسران مهاجرت آمریکا ابتدا خلیل (دانشجوی سابق دانشگاه کلمبیا در نیویورک) را در ۸ مارس (۱۸ اسفند) پس از یورش به آپارتمان دانشجوییاش در محوطه دانشگاه در این شهر بازداشت کردند.
این بازداشت بخشی از سرکوب گستردهتر فعالیتهای حامیان فلسطین در دانشگاههای سراسر آمریکا بود که به بازداشت و اخراج چندین دانشجوی خارجی منجر شد. در همین حال، دانشگاهها به دلیل اعتراضها با کاهش بودجه فدرال توسط ترامپ مواجه شدند.
مقامهای آمریکایی خلیل را بهمدت ۳ ماه در یک بازداشتگاه مهاجرت در لوئیزیانا بازداشت کردند تا اینکه در ماه ژوئن (خرداد/تیر) پس از حکم قاضی منطقهای آمریکا، مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت او، آزاد شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و مقامهای مجری قانون این کشور بارها فعالیتهای مسالمتآمیز خلیل را بهعنوان فعالیتهای ضدیهودی به تصویر کشیده بودند، اما هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکردند.
