تحریم چابهار؛ ضربه تازه آمریکا به ایران!

آمریکا در ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) معافیت تحریمی بندر چابهار ایران را لغو کرد که در سال ۲۰۱۸ برای هند صادر شده بود. این اقدام از ۲۹ سپتامبر اجرایی میشود و رسانههای هندی آن را ضربه دیگر دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به اقتصاد این کشور آسیایی توصیف کردهاند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در این باره، اپراتورهای بندر چابهار در ایران از ۲۹ سپتامبر با تحریمهای آمریکا مواجه خواهند شد.
«توکاس پیگوت» معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای در راستای سیاست ضدایرانی ترامپ موسوم به «کارزار فشار حداکثری» عنوان کرد: وزیر امور خارجه آمریکا طبق سیاست فشار حداکثری رئیسجمهور ترامپ معافیت از تحریمهایی که در سال ۲۰۱۸ ذیل قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی برای کمک به بازسازی افغانستان و توسعه اقتصادی صادر شده بود را لغو میکند که از ۲۹ سپتامبر اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن این لغو معافیت، ادارهکنندگان بندر چابهار یا کسانی که به فعالیتهای دیگر توصیفشده در قانون یادشده میپردازند، در معرض اعمال تحریمها ذیل این قانون قرار میگیرند.
در این بیانیه ادعا شده است که این اقدام برای هدف قرار دادن شبکه مالی نیروهای مسلح ایران و اعمال «فشار حداکثری» بر این کشور انجام گرفته است.
وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه واهی مدعی شد: «آمریکا امروز با هدف قرار دادن یک شبکه مالی غیرقانونی به همراه چندین فرد و نهاد در هنگکنگ و امارات متحده عربی با فعالیتهای "ثباتزدای" ایران به مقابله میپردازد. این شبکهها فروش نفت ایران را تسهیل کردهاند که برای نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح ایران سودآوری دارد. از این پولها برای حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی منطقه و توسعه سامانههای تسلیحانی استفاده میشود که برای نیروهای آمریکایی و متحدان ما خطرآفرین است.»
رسانه هندی نوشت: این اقدام برای به انزوا کشاندن ایران انجام شده است که ممکن است تاثیر چشمگیری بر سرمایهگذاریهای راهبردی هند در بندر چابهار داشته باشد.
بندر چابهار در جنوب شرق ایران در نزدیکی بندر گوادر واقع شده است و به دلیل مزایای راهبردی و لجستیکی آن حائز اهمیت است. این
بندر شامل دو پایانه به نامهای شهید کلانتری و شهید بهشتی است که هر یک از پنج اسکله دارند که ظرفیت بالایی برای حملونقل کالاهای تجاری ایجاد میکند.
هند در سال ۲۰۱۴ با یک توافق ۱۰ سال با ایران اداره این بندر را بر عهده گرفت. این توافق موجب کنترل هند بر پایانه شهید بهشتی شد.
