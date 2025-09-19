بستن کنسولگری فرانسه در اسرائیل قوت گرفت

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u06cc\u06a9 \u0645\u0646\u0628\u0639 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0646\u0648\u0626\u0644 \u0645\u06a9\u0631\u0648\u0646 \u0631\u06cc\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0648\u06cc \u0641\u06cc\u06af\u0627\u0631\u0648 \u06af\u0641\u062a: \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0645\u0627 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06a9\u0646\u0633\u0648\u0644\u06af\u0631\u06cc \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0648\u0631\u0634\u0644\u06cc\u0645 \u0627\u0633\u062a.