بستن کنسولگری فرانسه در اسرائیل قوت گرفت

وزارت امور خارجه اسرائیل اطلاع داده که در حال بررسی بستن کنسولگری عمومی ما در اورشلیم است.
بستن کنسولگری فرانسه در اسرائیل قوت گرفت

به گزارش تابناک، یک منبع نزدیک به امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه به روزنامه فرانسوی فیگارو گفت: وزارت امور خارجه اسرائیل به ما اطلاع داده که در حال بررسی بستن کنسولگری عمومی ما در اورشلیم است.

