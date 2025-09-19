En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازیکن نیوکاسل در راه پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس احتمالاً به‌زودی از بازیکن جدید خود رونمایی خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۳۷۱
| |
7 بازدید
بازیکن نیوکاسل در راه پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ باشگاه پرسپولیس با جمال لوئیس، بازیکن ایرلندی اسبق تیم نیوکاسل برای پیوستن به این تیم به توافقات خوبی رسیده.

گفته می‌شود که مذاکرات خوبی بین پرسپولیس و لوئیس انجام شده و اختلافات مالی که وجود داشت برطرف شده تا مانعی برای پیوستن به پرسپولیس نباشد.

لوییس سابقه حضور در نیوکاسل را دارد اما فصل گذشته در لیگ برزیل بازی می‌کرد که به دلیل مصدومیت چند بازی تیمش را از دست داد.

گفته می‌شود باشگاه شرط امضای قرارداد را انجام تست‌های پزشکی قرار داده تا مشکلاتی که برای سرژ اوریه به وجود آمد، این بار گریبان این تیم را نگیرد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
نیوکاسل پرسپولیس بازیکن جدید لیگ برزیل خبر فوری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سپاهان از جانشین نیازمند رونمایی کرد + عکس
بمب بعدی استقلال در آستانه انفجار
 شوک به پرسپولیس؛ حضور قلی زاده متنفی شد؟
جلسه سرنوشت‌ساز برای انفجار آخرین بمب پرسپولیس
خرید جدید پرسپولیس: گفته بودم استقلالی‌ام اما
بنیتس اخراجی از رئال سر از نیوکاسل در آورد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس درباره انتقال چند بازیکن خارجی
عکس: پوستر جدیدترین عضو ارتش سرخ
قطعی شدن اولین خرید زمستانی منچستریونایتد
یک بازیکن جدید در جمع پرسپولیسی‌ها آفتابی شد
مدافع تاتنهام چگونه جان یک هوادار را نجات داد؟
دو بازیکن جدید در فهرست برانکو و پرسپولیس
پرسپولیس دو گزینه خارجی برای دروازه بان دارد
عکس: رقابت ستاره جدید استقلال با کریستیانو رونالدو
پرسپولیس با چهره‌ای جدید به مصاف ذوب‌آهن می‌رود
اتحاد فوتبال انگلیس علیه نیوکاسل آل‌سعود
استارت مالکان سعودی با اخراج سرمربی نیوکاسل!
وینگر فرانسوی استقلال وارد تهران شد
رونمایی پرسپولیس از ششمین خریدش + عکس
رونمایی باشگاه تراکتور از سه بازیکن جدید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۵ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005ZpT
tabnak.ir/005ZpT