بازیکن نیوکاسل در راه پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ باشگاه پرسپولیس با جمال لوئیس، بازیکن ایرلندی اسبق تیم نیوکاسل برای پیوستن به این تیم به توافقات خوبی رسیده.
گفته میشود که مذاکرات خوبی بین پرسپولیس و لوئیس انجام شده و اختلافات مالی که وجود داشت برطرف شده تا مانعی برای پیوستن به پرسپولیس نباشد.
لوییس سابقه حضور در نیوکاسل را دارد اما فصل گذشته در لیگ برزیل بازی میکرد که به دلیل مصدومیت چند بازی تیمش را از دست داد.
گفته میشود باشگاه شرط امضای قرارداد را انجام تستهای پزشکی قرار داده تا مشکلاتی که برای سرژ اوریه به وجود آمد، این بار گریبان این تیم را نگیرد.
