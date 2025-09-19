۲۹/شهريور/۱۴۰۴
Saturday 20 September 2025
۱۵:۲۸
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
2377
2377
بازدید
۱
پ
شادی والیبالیستهای ایرانی پس از صعود
تصویری متفاوت از شادی والیبالیست های ایرانی بعد از پیروزی مقابل فیلیپین
کد خبر:
۱۳۲۹۳۶۹
تاریخ انتشار:
۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۹
19 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۹۳۶۹
|
۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۹
19 September 2025
|
2377
بازدید
2377
بازدید
|
۱
ناشناس
|
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
0
2
پاسخ
دراماتیک بود اما بچه ها نباید اینقدر با استرس وخطا بازی میکر دند
