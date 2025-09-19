En
شادی والیبالیست‌های ایرانی پس از صعود

تصویری متفاوت از شادی والیبالیست های ایرانی بعد از پیروزی مقابل فیلیپین
کد خبر: ۱۳۲۹۳۶۹
2377 بازدید
شادی والیبالیست‌های ایرانی پس از صعود

والیبالیست‌های ایرانی پیروزی فیلیپین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
0
2
پاسخ
دراماتیک بود اما بچه ها نباید اینقدر با استرس وخطا بازی میکر دند
