اعلام محدودیت های ترافیکی در جاده های شمالی

سرهنگ کرمی‌اسد ادامه داد: همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، به تصمیم مأموران پلیس راه، جمعه ۲۸ شهریور، محدودیت یک طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

با توجه به اوج سفرهای تابستانی در آخرین روزهای شهریور، پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه در محورهای منتهی به شهرهای شمالی و برخی جاده‌های پررفت‌وآمد کشور خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا با اعلام جزئیات محدودیت‌ها گفت: روز جمعه ۲۸ شهریور به شرح زیر محدودیت‌ها اعمال می‌شود:

از ساعت ۰۹:۰۰ در آزادراه تهران ـ شمال، محدودیت برای خودروهای به مقصد چالوس اجرا خواهد شد.

از ساعت ۱۰:۰۰، تردد از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به‌طور کامل ممنوع است.

از ساعت ۱۲:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود. این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه خواهد شد.



وی افزود: در محور هراز، تردد کلیه تریلرها همچنان ممنوع است و تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای سه‌شنبه تا جمعه (۲۵ تا ۲۸ شهریور) ممنوع خواهد بود.

سرهنگ کرمی‌اسد ادامه داد: همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، به تصمیم مأموران پلیس راه، جمعه ۲۸ شهریور، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیت‌ها در محورهای دیگر نیز گفت: روز جمعه ۲۸ شهریور، محور قشم از محدوده انتهای پل حاجی‌آباد تا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی قشم خواهد بود.

سرهنگ کرمی‌اسد در پایان با اشاره به همزمانی موج رفت و موج بازگشت سفرها در روزهای پایانی تابستان، از رانندگان خواست:با مدیریت زمان سفر، پرهیز از شتاب‌زدگی، رعایت فاصله طولی و توجه به توصیه‌های مأموران پلیس، سفر ایمن و بدون حادثه‌ای را برای خود و خانواده رقم بزنند.