روایت عراقچی از طرح پیشنهادی ایران به اروپا

وزیر خارجه ایران با بیان اینکه طرحی معقول و قابلاجرا به اروپاییها ارائه کرد، از سنگاندازی آنها در این مسیر انتقاد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره رایزنی اخیر خود با دیپلماتهای اروپایی و اصرار آنها به پیشبردن اسنپبک نوشت: از جانب جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته طرحی معقول و قابل اجرا را به همتایان اروپایی ارائه دادم تا از وقوع بحرانی غیرضروری و قابل اجتناب در روزهای آینده جلوگیری شود. با این حال، بهجای آنکه به محتوای این طرح پرداخته شود، ایران اکنون با مجموعهای از بهانهها و طفرهرویهای آشکار مواجه است؛ از جمله ادعای مضحکی مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه نماینده تمام ساختار سیاسی کشور نیست.
وزیر خارجه ایران در ادامه نوشت: خوشحالم رئیسجمهور ماکرون اذعان کرده است که طرح پیشنهادی که ارائه دادهام معقول است. اما او و جامعه جهانی باید بدانند که من از حمایت کامل تمامی ارکان جمهوری اسلامی ایران، از جمله شورای عالی امنیت ملی کشور، برخوردار هستم.
او با بیان اینکه «شاید هم واقعیت آن باشد که در حقیقت این دستگاه دیپلماسی اروپاست که بیرون گود قرار دارد»، نوشت: از این رو، اکنون زمان آن فرا رسیده که شورای امنیت سازمان ملل وارد عمل شود و دیپلماسی را جایگزین تقابل سازد. خطر در بالاترین حد خود قرار دارد.
وزیر خارجه ایران با برشمردن اقدامات ایران نوشت: ایران پیش از این سهم خود را ادا کرده است:
۱- امضای توافقی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی که همجهت با تعهدات داخلی و بینالمللی ما، و علیرغم بمباران غیرقانونی تأسیسات هستهای تحت پادمان ایران، فصل جدیدی از همکاری را با آژانس گشوده است.
۲- ارائه پیشنهادی خلاقانه، منصفانه و متوازن که به نگرانیهای واقعی میپردازد و برای هر دو طرف سودمند است. عملی کردن این ایده میتواند به سرعت صورت پذیرد و با حل خطوط اصلی اختلاف، از بروز بحران جلوگیری کند.
عراقچی در پایان نوشت: راهی برای حرکت به جلو وجود دارد، اما ایران نمیتواند تنها بازیگری باشد که مسئولیت اقدام را بر دوش میکشد.
