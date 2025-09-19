En
صحبت های کشتی گیران ایران در بازگشت به کشور بعد از قهرمانی در دنیا

اظهارنظر آزادکاران ایران در بازگشت به ایران بعد از قهرمانی در رقابت های جهانی را در این خبر بخوانید.
صحبت های کشتی گیران ایران در بازگشت به کشور بعد از قهرمانی در دنیا

تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب هفت مدال رنگارنگ و ۱۴۵ امتیاز بعد از۱۲ سال به سکوی نخست جهان رسید. برای تیم ملی ایران امیرحسین زارع، رحمان عموزاد خلیلی به مدال طلا، احمد جوان و امیرعلی‌آذرپیرا مدال نقره و کامران قاسمپور، محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور به مدال برنز دست پیدا کردند.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ تیم کشتی ایران آزاد ایران ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شد و مورد استقبال مسئولان ورزش از جمله سیدمحمد شروین اسبقیان معاون وزیر ورزش و شمار زیادی از هموطنان حاضر در فرودگاه قرار گرفتند.

کامران قاسمپور پس از بازگشت به ایران در جمع خبرنگاران گفت: مردم به من بسیار محبت دارند اما من شرمنده آنان شدم. از عملکردم اصلا راضی نیستم و این برایم خیلی سخت است. قول می‌دهم این شکست را به بهترین شکل ممکن جبران کنم و دل مردم ایران را شاد کنم. با تمام تلاش به تمرینات ادامه می‌دهم و برای مسابقات آینده برنامه دارم.

امیرعلی آذرپیرا گفت: تمام تلاشم را کردم و کم نگذاشتم. کشتی است و برد و باخت دارد. من ۲ بار اسنایدر را شکست داده بودم اما شرمنده مردم ایران شدم. مردم کشتی را بهتر از من می فهمند. توقع زیادی از من بود و تلاشم را کردم. خواست خدا بود که نتوانستم اما قول می دهم در مسابقات آتی جبران کنم.

امیر ‌حسین زارع در بدو ورود تیم ملی کشتی آزاد گفت: مردم همیشه با دعاهای خود انرژی مثبتی را برای ما می‌فرستند، ما نیز همیشه مدیون همین دعا و لطف کردم کشورمان هستیم البته ما هر چه داریم از ایران و ایرانی است

وی در خصوص احترام نظامی به پرچم ایران توضیح داد: احترام نظامی به پرچم را به مردم عزیزمان تقدیم می کنم.

رحمان عموزاد  گفت: برای غلبه بر قهرمان المپیک 13 ماه زحمت کشیدم و خدا را شکر می‌کنم که از آن آزمون سربلند بیرون آمدم و شرمنده مردم نشدم. این نتیجه تلاش مربیان، فدراسیون و کادر فنی بود. خوشحالم که با برد من مردم و خانواده‌ام خوشحال شدند این بهترین نعمت برای من است.

قهرمان جهان در خصوص حس و حال خود بعد از انتقام سخت گفت: لحظه بسیار شیرینی بود و من هم لذت بردم.

احمد محمد نژاد جوان گفت: این موفقیت تنها لطف خدا بود که توانستم به مدال برسم. خدارا شاکرم که با دست خالی به ایران باز نگردم و توانستم دل هم وطنان و خانواده خودم را شاد کنم. برنامه بلند مدتی را تا المپیک برای خود دیده ام که بتوانم بهترین اتفاقات را کسب کنم.

 

