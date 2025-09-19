صحبت های کشتی گیران ایران در بازگشت به کشور بعد از قهرمانی در دنیا

تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب هفت مدال رنگارنگ و ۱۴۵ امتیاز بعد از۱۲ سال به سکوی نخست جهان رسید. برای تیم ملی ایران امیرحسین زارع، رحمان عموزاد خلیلی به مدال طلا، احمد جوان و امیرعلی‌آذرپیرا مدال نقره و کامران قاسمپور، محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور به مدال برنز دست پیدا کردند.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ تیم کشتی ایران آزاد ایران ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شد و مورد استقبال مسئولان ورزش از جمله سیدمحمد شروین اسبقیان معاون وزیر ورزش و شمار زیادی از هموطنان حاضر در فرودگاه قرار گرفتند.

کامران قاسمپور پس از بازگشت به ایران در جمع خبرنگاران گفت: مردم به من بسیار محبت دارند اما من شرمنده آنان شدم. از عملکردم اصلا راضی نیستم و این برایم خیلی سخت است. قول می‌دهم این شکست را به بهترین شکل ممکن جبران کنم و دل مردم ایران را شاد کنم. با تمام تلاش به تمرینات ادامه می‌دهم و برای مسابقات آینده برنامه دارم.

امیرعلی آذرپیرا گفت: تمام تلاشم را کردم و کم نگذاشتم. کشتی است و برد و باخت دارد. من ۲ بار اسنایدر را شکست داده بودم اما شرمنده مردم ایران شدم. مردم کشتی را بهتر از من می فهمند. توقع زیادی از من بود و تلاشم را کردم. خواست خدا بود که نتوانستم اما قول می دهم در مسابقات آتی جبران کنم.

امیر ‌حسین زارع در بدو ورود تیم ملی کشتی آزاد گفت: مردم همیشه با دعاهای خود انرژی مثبتی را برای ما می‌فرستند، ما نیز همیشه مدیون همین دعا و لطف کردم کشورمان هستیم البته ما هر چه داریم از ایران و ایرانی است

وی در خصوص احترام نظامی به پرچم ایران توضیح داد: احترام نظامی به پرچم را به مردم عزیزمان تقدیم می کنم.

رحمان عموزاد گفت: برای غلبه بر قهرمان المپیک 13 ماه زحمت کشیدم و خدا را شکر می‌کنم که از آن آزمون سربلند بیرون آمدم و شرمنده مردم نشدم. این نتیجه تلاش مربیان، فدراسیون و کادر فنی بود. خوشحالم که با برد من مردم و خانواده‌ام خوشحال شدند این بهترین نعمت برای من است.

قهرمان جهان در خصوص حس و حال خود بعد از انتقام سخت گفت: لحظه بسیار شیرینی بود و من هم لذت بردم.

احمد محمد نژاد جوان گفت: این موفقیت تنها لطف خدا بود که توانستم به مدال برسم. خدارا شاکرم که با دست خالی به ایران باز نگردم و توانستم دل هم وطنان و خانواده خودم را شاد کنم. برنامه بلند مدتی را تا المپیک برای خود دیده ام که بتوانم بهترین اتفاقات را کسب کنم.