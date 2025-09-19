En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار چهره‌های روحانی و سیاسی در منزل کرباسچی

پنجشنبه شب جمعی از چهره‌های سرشناس روحانی وسیاسی در منزل غلامحسین کرباسچی گرد هم آمدند.
کد خبر: ۱۳۲۹۳۵۴
| |
672 بازدید

دیدار چهره‌های روحانی و سیاسی در منزل کرباسچی

پنجشنبه شب جمعی از چهره‌های سرشناس روحانی وسیاسی در منزل غلامحسین کرباسچی گرد هم آمدند.

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ در این دیدار که آقایان مهدی کروبی علی‌ اکبر ناطق نوری، سید محمد خاتمی، عبدالله نوری، مسیح مهاجری و شماری دیگر از شخصیت‌های روحانی و سیاسی حضور داشتند، آقای کروبی با بیان خاطراتی از مبارزات قبل از انقلاب و انتخابات سال ۸۸ و دوران حصر، نسبت به شرایط کشور اظهار نگرانی کرد. 

سپس مسیح مهاجری با طرح پرسش‌هایی در مورد چگونگی کمک به عبور کشور از مشکلات جاری خواستار فعالیت بیشتر چهره‌های حاضر در مجلس شد. 

در پایان، سید محمد خاتمی با تجلیل از تلاش‌های آقای کروبی در دوران قبل و بعد از انقلاب او را یکی از سرمایه‌های کشور دانست. 

آقای ناطق نوری در این جلسه حاضر به شکستن سکوت خود نشد و ظاهراً نظرش بر این بود که توصیه برای اصلاح امور کشور گوش شنوائی ندارد.

دیدار چهره‌های روحانی و سیاسی در منزل کرباسچی

دیدار چهره‌های روحانی و سیاسی در منزل کرباسچی

اشتراک گذاری
برچسب ها
چهره های سیاسی دیدار سران فتنه دیدار سران فتنه غلامحسین کرباسچی مهدی کروبی علی اکبر ناطق نوری سید محمد خاتمی عبدالله نوری مسیح مهاجری خبر فوری
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
جمعه؛ رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت/ فرانسه: بازگشت تحریم‌های ایران قطعی است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا باید از دیدار ضرغامی با پسر کروبی استقبال کرد؟
مهمان جدید مهدی کروبی بعد از رفع حصر+ عکس
دید و بازدید نوروزی خاتمی و ظریف+عکس
عکس: تصویر جلد یک روزنامه با سوژه دیدار خاتمی و کروبی
دیدار اعضای شورای مرکزی مجمع مدرسین با مهدی کروبی
لحظات ملاقات خاتمی با کروبی پس از رفع حصر
جزئیات اولین دیدار همزمان دو شخصیت با کروبی
روایت سید حسن خمینی از بیانیه ناطق، لاریجانی، خاتمی و کروبی
فدایی: ترور "ژاله" با نقشه قبلی بود
دیدار امروز سیدمحمد خاتمی و سیدحسن خمینی+عکس
تمام دانستی‌ها درباره افطاری محرمانه کاخ سعد آباد!
تكذيب سكته سيد محمد خاتمي
واکنش غلامحسین کرباسچی به نوشته کیهان
جزئیات دیدار خاتمی و عبدالله نوری
اژه ای: سران فتنه قطعاً محاکمه می‌شوند
تصویر ملاقات مهدی کروبی و ناطق نوری وایرال شد
اقدام جدی اصلا‌ح‌طلبان برای بالا بردن شانس پیروزی‌شان در انتخابات ۱۴۰۰
عکس: سید محمد خاتمی و مهدی کروبی در یک مراسم
عکس: دیدار عبدالله نوری با مهدی کروبی
واکنش به اعلام‌حضور مسیح‌مهاجری درمهمانی با کروبی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۵ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005ZpC
tabnak.ir/005ZpC