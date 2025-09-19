پنجشنبه شب جمعی از چهره‌های سرشناس روحانی وسیاسی در منزل غلامحسین کرباسچی گرد هم آمدند.

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ در این دیدار که آقایان مهدی کروبی علی‌ اکبر ناطق نوری، سید محمد خاتمی، عبدالله نوری، مسیح مهاجری و شماری دیگر از شخصیت‌های روحانی و سیاسی حضور داشتند، آقای کروبی با بیان خاطراتی از مبارزات قبل از انقلاب و انتخابات سال ۸۸ و دوران حصر، نسبت به شرایط کشور اظهار نگرانی کرد.

سپس مسیح مهاجری با طرح پرسش‌هایی در مورد چگونگی کمک به عبور کشور از مشکلات جاری خواستار فعالیت بیشتر چهره‌های حاضر در مجلس شد.

در پایان، سید محمد خاتمی با تجلیل از تلاش‌های آقای کروبی در دوران قبل و بعد از انقلاب او را یکی از سرمایه‌های کشور دانست.

آقای ناطق نوری در این جلسه حاضر به شکستن سکوت خود نشد و ظاهراً نظرش بر این بود که توصیه برای اصلاح امور کشور گوش شنوائی ندارد.