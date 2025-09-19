روایت دفتر دولت از نخستین پرواز پزشکیان بعد از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اعضای ارشد دفتر رئیس جمهور و خانواده او در گفتگویی تلویزیونی، جزئیاتی از ساعات ابتدایی حمله اسرائیل به ایران را تشریح کردند.

سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، بیان کرد: همان شب حدود دو و نیم بامداد، دخترم مرا از خواب بیدار کرد و دقیقا گفت بابا زدند.‌ پرسیدم که کی زد؟ کجا را زد؟ گفت اسرائیل زد. در فاصله کوتاهی اخبار منتشر شد. حدود صبح بود که جزئیات بیرون آمد که فرمانده های ما را هدف گرفتند. با دکتر حاجی میرزایی روی پیامی که رئیس جمهور باید در اولین فرصت برای مردم اعلام کند، کار کردیم. پیام را به رئیس جمهور منتقل کردیم که از تبریز به سمت تهران راه افتاده بودند. نشست کوتاهی با ایشان داشتیم. آخرین اخبار تبادل شد. بعد ایشان اولین پیام را دادند. در ملاقاتی که رئیس جمهور با مقام‌معظم رهبری داشتند، ایشان فرموده بود استاندار یعنی دولت در استان. قریب ۲۰ سال این موضوع عملی نشد اما امروز رئیس جمهور به دنبال اجرای آن است. همه چیز در چارچوب قانون اساسی است و دولت جایگاه خود را دارد. رئیس جمهور دائما در گردهمایی استانداران در وزارت کشور شرکت می کند.

وی افزود: زمانی که اولین سفر خارجی رئیس جمهور بعد از جنگ انجام شد، آسمان ایران هنوز بسته بود. اولین پرواز، پرواز رئیس جمهور بود. ما سعی کردیم رئیس جمهور را متقاعد کنیم تا این سفر انجام نشود ایشان گفتند اگر یک دستگاهی به من هشدار رسمی امنیتی دهد که پرواز نکنید، پرواز نمی کنم. ولی اگر نگرانی های شماست که هرچه که خدا بخواهد رقم‌خواهد خورد. زمانی که از سفر آمده و به باند فرودگاه مهرآباد نزدیک شدیم، هواپیما ارتفاع گرفت. ما رفتیم تا ورامین و بعد نشست. رئیس جمهور متعجب شد و به کابین رفت پرسید چه شد؟ خلبان گفت در لحظه فرود برج مراقبت به ما هشداری نداد ولی در رادار هواپیما دیدم یک ریزپرنده در حال نزدیک شدن به ماست. حالا واقعی بود یا پرنده بود، هواپیما رفت تا ورامین و بعد برگشت. با ۸ دقیقه تاخیر نشست. ما در آن ۸ دقیقه حدود ۱۰ نفری که بودیم یک نگرانی داشتیم اما تنها کسی که عین خیالش نبود و راحت بود شخص رئیس جمهور بود.

سید عباس موسوی، معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور نیز درباره جنگ 12 روزه بیان کرد: بنده از همان اول حالت جنگی و بمباران را احساس کردم. رئیس جمهور شخصا از همه وزارتخانه ها در دوران جنگ بازدید کرد؛ حتی بعضی جاها در را به روی ایشان باز نمی کردند. هر آن ممکن بود بمباران یا موشک باران شود. شبی که ما پایگاه العدید را زدیم دوستان قطری ما ناراحت شدند. احساس کردند ما به خاک آنان حمله کردیم. امیر قطر درخواست کرد با رئیس جمهور صحبت کند و ما هماهنگی لازم را آنجا دادیم. زمانی که اولین سفر خارجی رئیس جمهور بعد از جنگ انجام شد، هر آن ممکن بود هر اتفاقی بیفتد تا جایی که من خبر دارم پرواز رئیس جمهور اسکورت هم‌ نشد این سفر انجام شد. با سران کشورهای عضو اکو دیدار کردند. برای روحیه ملی هم خوب بود. زمانی که ما موقع برگشت رسیدیم آسمان تهران و ارتفاع هم کم شده بود و چرخ هواپیما نیز باز شده بود، دوباره اوج گرفت و دوری دیگر روی تهران زد و سریع نشست.

محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، تصریح کرد: من‌ نمازم را خوانده بودم و بعد از نماز دوباره استراحت می کردم که با صدای انفجار بیدار شدم. ما از ساعت چهار صبح اینجا بودیم. علی رغم اینکه توصیه نیروهای امنیتی این بود که رئیس جمهور کمتر به وزارتخانه ها برود اما ایشان اصرار داشت که شخصا رسیدگی کند. حتی در برخی موارد خود وزرا نمی دانستند که رئیس جمهور به وزارتخانه قرار است برود. رئیس جمهور گفت در اولین جلسه دولت که روز چهارشنبه است همه وزرا بیایند. من می خواهم حرف بزنم. حرف رئیس جمهور این بود که وظایف خود را واگذار کنید. من وظایف خودم را به استانداران سپردم. اختیار رئیس جمهور و وزرا بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی به همه استانداران ابلاغ شد. آقای رئیس جمهور می گویند بگذارید یک نفر کار کند، خطا هم کرد اشکالی ندارد آدم ها را از کار کردن نترسانیم. این تصمیم رئیس جمهور اعتماد به نفس نظام مدیریت را بالا برد.

دختر رئیس جمهور نیز در این باره بیان کرد: ساعت ۱۰ شب رفتیم تبریز. ساعت ۳ صبح بود که دیدم در می زنند. احساس کردم که اشتباه می شنوم. پنج دقیقه بعد دیدم دوباره دارند در می زنند. رفتم در را باز کردم دیدم محافظ ها هر کدام پشت در سراسیمه دارند به یک سمت حرکت می کنند. یکی گفت که تهران را زدند.

حسن مجیدی، دستیار اجرایی دفتر رئیس جمهور، بیان کرد: یکباره زهرا خانم آمد و گفت تهران را زدند. من شوکه شدم. خبرها را چک کردم دیدم پشت سر هم دارد خبر می آید. بعد از آن تماس ها را برقرار کردیم. در روزهای اول جنگ رئیس جمهور جلسات را پشت سر هم‌ برگزار می کرد. شاید در روز به ۶ تا سازمان و وزارتخانه می رفتیم.