بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته با افتی ملایم همراه شد. شاخص کل بازار سرمایه پس از کاهش ۳۶ هزار واحدی، در سطح دو میلیون و ۵۹۳ هزار واحد ایستاد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با این حال بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی نشان میدهد که هرچند گروههایی همچون بیمه، کانههای فلزی، لاستیک و مخابرات بیشترین جذب پول حقیقی را داشتهاند، اما در مقابل، خروج سنگین نقدینگی از صندوقها، صنایع شیمیایی، خودرویی و بانکی ادامه داشته و مجموعاً بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه در این گروه ها از بورس خارج شده است.
افزایش ریسکها پس از ده روز سبز بازار
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تابناک روند اخیر بورس را مورد تحلیل قرار داد. او یادآور شد: بورس پس از ده روز متوالی صعودی، توانست از سطح دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به بالای دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برسد، اما همزمان با جدیتر شدن سناریوی فعال شدن مکانیزم ماشه، شرایط بازار تغییر کرد و شاخص در روزهای پایانی هفته با فشار عرضه و فضای منفی مواجه شد.
به گفته آقابزرگی، بخشی از نگرانیها ناشی از واقعیات موجود در اقتصاد است: وقتی ناترازی در ساختار اقتصادی وجود دارد، طبیعتاً سودآوری شرکتها و صنایع هم کاهش مییابد. همانطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرده، این موضوع بر بازار سهام نیز اثر مستقیم گذاشته است. با این حال نمیتوان از سطح ارزندگی فعلی بورس غافل شد؛ نسبت P/E بازار از ۳۸ به ۶ رسیده، ارزش دلاری بازار پایین آمده و کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و دولتی در میانمدت میتواند به بهبود حاشیه سود شرکتها کمک کند.
ابهامات سیاسی و سایه تحریمها
این کارشناس با اشاره به افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی اظهار داشت: در کنار چالشهایی همچون قیمتگذاری دستوری، ناترازی انرژی و مشکلات مالی، اکنون ریسک تازهای به بازار اضافه شده است؛ احتمال توقف معاملات در سطح کل، مشابه آنچه در دوره جنگ ۱۲ روزه تجربه شد. این در حالی است که حلقه تحریمها نیز تنگتر شده و همه این عوامل دست به دست هم داده تا چشمانداز روشنی برای صعود پرشتاب شاخص وجود نداشته باشد.
توافق احتمالی و اثرات کوتاهمدت
آقابزرگی همچنین درباره فرض توافق ایران و غرب گفت: حتی اگر در دقیقه نود توافقی حاصل شود، تنها یک شوک کوتاهمدت و مقطعی به بازار وارد خواهد شد. اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی به مراتب پررنگتر است و امکان پیشبینی دقیق در بازههای کوتاهمدت ـ چه یک هفته و چه یک ماه ـ با ضریب خطای بالا همراه خواهد بود.
او در جمعبندی تأکید کرد: با توجه به شرایط فعلی، بازار سهام در کوتاهمدت در وضعیت تقریباً راکد و حتی با تمایل نسبی به نزول قرار خواهد داشت. اما در یک افق سه تا چهار ساله، بورس همچنان بالاترین بازدهی را در میان بازارهای موازی خواهد داشت.
