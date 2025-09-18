فرماندار سبزوار گفت: شمار مصدومان حادثه آتش‌سوزی ساختمان موسوم به شرکت سیمان این شهر به ۵۵ نفر رسید.

به گزارش تابناک، حامد قربانی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص حادثه آتش‌سوزی ساختمان موسوم به شرکت سیمان در سبزوار اظهار کرد: در پی یک آتش‌سوزی ساعت ۱۲ ظهر در یک ساختمان ۸ طبقه با کاربری اداری و تجاری متعلق به کارخانه سیمان که به دلایل نامشخصی آغاز شد، اقدامات فوری و مؤثری انجام شد. نمای ساختمان از کامپوزیت ساخته شده بود که به سرعت آتش می‌گرفت و این موضوع باعث شد که آتش به سرعت گسترش یابد.

وی افزود: از لحظات اولیه، تیم‌های آتش‌نشانی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند؛ ابتدا ایمن‌سازی ساختمان انجام شد تا از گسترش بیشتر آتش جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه، حدود ۴۷ نفر در ساختمان گیر افتاده بودند که خوشبختانه همه آن‌ها خارج شدند.

فرماندار سبزوار با بیان اینکه آتش‌سوزی ساعت ۲ و ۲۰ دقیقه بعد از ظهر به طور کامل مهار شد، تصریح کرد: اقدامات ایمنی و بررسی اتاق‌ها به دقت انجام شد. تا این لحظه، حدود ۵۵ نفر مصدوم گزارش شده‌ که عمدتاً مشکلات تنفسی داشتند ضمن اینکه ۳ الی ۴ نفر از این مصدومان تحت نظر پزشکان قرار دارند، اما بقیه به زودی مرخص خواهند شد.

وی ادامه داد: دو نفر از مصدومان به مشهد با بالگرد و دو نفر دیگر با آمبولانس اعزام شدند. خوشبختانه هیچ فوتی در این حادثه گزارش نشده و آتش به طور کامل مهار شده است.

وی گفت: لازم است از مردم و بخش خصوصی که در کنار امکانات اورژانس و آتش‌نشانی به کمک شتافتند، تشکر ویژه‌ای داشته باشیم. این همکاری جمعی و خودجوش باعث شد که جان افراد حفظ شود و از همه کسانی که دلسوزانه در این حادثه کمک کردند، سپاسگزاریم.

امروز ۲۷ شهریور حادثه آتش‌سوزی در ساختمانی واقع در خیابان مطهری سبزوار رخ داد که بلافاصله پس از وقوع این حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان به محل اعزام شدند و عملیات مهار حریق را آغاز کردند.

در حال حاضر، پنج ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی با ۱۱۰ آتش‌نشان در سبزوار مشغول به فعالیت هستند.

شهرستان سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد واقع شده است.