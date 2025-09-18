En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شمار مصدومان آتش‌سوزی مجتمع سبزوار افزایش یافت

فرماندار سبزوار گفت: شمار مصدومان حادثه آتش‌سوزی ساختمان موسوم به شرکت سیمان این شهر به ۵۵ نفر رسید.
کد خبر: ۱۳۲۹۳۰۳
| |
476 بازدید
شمار مصدومان آتش‌سوزی مجتمع سبزوار افزایش یافت

به گزارش تابناک، حامد قربانی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص حادثه آتش‌سوزی ساختمان موسوم به شرکت سیمان در سبزوار اظهار کرد: در پی یک آتش‌سوزی ساعت ۱۲ ظهر در یک ساختمان ۸ طبقه با کاربری اداری و تجاری متعلق به کارخانه سیمان که به دلایل نامشخصی آغاز شد، اقدامات فوری و مؤثری انجام شد. نمای ساختمان از کامپوزیت ساخته شده بود که به سرعت آتش می‌گرفت و این موضوع باعث شد که آتش به سرعت گسترش یابد. 

وی افزود: از لحظات اولیه، تیم‌های آتش‌نشانی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند؛ ابتدا ایمن‌سازی ساختمان انجام شد تا از گسترش بیشتر آتش جلوگیری شود. 

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه، حدود ۴۷ نفر در ساختمان گیر افتاده بودند که خوشبختانه همه آن‌ها خارج شدند. 

فرماندار سبزوار با بیان اینکه آتش‌سوزی ساعت ۲ و ۲۰ دقیقه بعد از ظهر به طور کامل مهار شد، تصریح کرد: اقدامات ایمنی و بررسی اتاق‌ها به دقت انجام شد. تا این لحظه، حدود ۵۵ نفر مصدوم گزارش شده‌ که عمدتاً مشکلات تنفسی داشتند ضمن اینکه ۳ الی ۴ نفر از این مصدومان تحت نظر پزشکان قرار دارند، اما بقیه به زودی مرخص خواهند شد. 

وی ادامه داد: دو نفر از مصدومان به مشهد با بالگرد و دو نفر دیگر با آمبولانس اعزام شدند. خوشبختانه هیچ فوتی در این حادثه گزارش نشده و آتش به طور کامل مهار شده است. 

وی گفت: لازم است از مردم و بخش خصوصی که در کنار امکانات اورژانس و آتش‌نشانی به کمک شتافتند، تشکر ویژه‌ای داشته باشیم. این همکاری جمعی و خودجوش باعث شد که جان افراد حفظ شود و از همه کسانی که دلسوزانه در این حادثه کمک کردند، سپاسگزاریم.

امروز ۲۷ شهریور حادثه آتش‌سوزی در ساختمانی واقع در خیابان مطهری سبزوار رخ داد که بلافاصله پس از وقوع این حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان به محل اعزام شدند و عملیات مهار حریق را آغاز کردند. 

در حال حاضر، پنج ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی با ۱۱۰ آتش‌نشان در سبزوار مشغول به فعالیت هستند.

شهرستان سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد واقع شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خراسان رضوی سبزوار مجتمع مسکونی آتش سوزی آتش نشانی مصدومیت خبر فوری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش‌سوزی گسترده در ساختمان سیمان سبزوار
شمار مصدومان آتش سوزی مجتمع مسکونی در سبزوار
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۶۹ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران  (۳۷ نظر)
مدیرانی که دل در گروی ایران ندارند/ نفوذ دو تابعیتی ها چقدر جدی است؟  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZoN
tabnak.ir/005ZoN