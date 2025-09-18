En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

متلک به زن متاهل در تهران موجب قتل شد

به دنبال وقوع قتل مرد جوانی در شهرری، یک سناریوی جنایی مقابل کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۲۹۳۰۲
| |
1669 بازدید
متلک به زن متاهل در تهران موجب قتل شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روز گذشته وقوع قتل مرد جوانی در شهرری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد که به دنبال اعلام این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شدند و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

تیم جنایی در محل حادثه با مرد جوانی مواجه شدند که هدف یک ضربه چاقو از ناحیه قفسه سینه قرار گرفته و به قتل رسیده بود؛ بررسی‌های اولیه هم نشان می‌داد که مقتول در جریان یک درگیری خیابانی توسط یک مسافرکش قربانی جنایت شده است.

در جریان بررسی‌های میدانی یکی از شاهدان هدف تحقیق قرار گرفت و ماجرا را اینطور توضیح داد: قاتل مسافرکش و در خیابان ایستاده بود. ناگهان مقتول و همسرش از جلوی چشمان او رد شدند که در این میان قاتل به زن جوان متلک‌پراکنی کرد. به‌خاطر همین موضوع مشاجره لفظی میان آنها شکل گرفت.

او ادامه داد: خیلی زود این مشاجره پایان یافت، اما در ادامه مقتول با چند نفر از دوستانش برای نزاع به محل حادثه بازگشت و درگیری مجدد شروع شد که در جریان این نزاع مرد مسافرکش با چاقویی که به همراه داشت یک ضربه به سینه مقتول وارد و متواری شد.

کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم، مأموریت یافتند تا با تحقیقات تخصصی ابتدا هویت متهم را شناسایی و سپس نسبت به دستگیری وی اقدام کنند.

جسد مقتول برای معاینات دقیق‌تر به سالن تشریح پزشکی قانونی واقع در کهریزک منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای دستگیری قاتل آغاز شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
درگیری قتل متلک چاقو قتل با چاقو خبر فوری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل در دعوای ۴۴۰ هزار تومانی
قتل با ادعای دفاع از یک زن در برابر خفت‌گیری
تصادف موتور با تیر چراغ برق، راز پرونده جنایی را فاش کرد
جزئیات نخستین قتل سال جدید در تهران
اختلافات پسردایی و پسرعمه منجر به قتل شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۶۹ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران  (۳۷ نظر)
مدیرانی که دل در گروی ایران ندارند/ نفوذ دو تابعیتی ها چقدر جدی است؟  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZoM
tabnak.ir/005ZoM