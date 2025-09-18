توافق تازه ارمنستان با ایران در زمینه اقتصادی

نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد ایروان و تهران برای گسترش همکاری‌ها و شراکت اقتصادی به توافق رسیده‌اند و در همین چارچوب بازگشایی مسیرهای منطقه‌ای، ظرفیت ترانزیتی ایران و ارمنستان را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری گفت: «احیای خطوط راه‌آهن میان ارمنستان و ایران فرصت‌های همکاری اقتصادی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و ظرفیت ترانزیتی نه تنها ارمنستان و ایران، بلکه جمهوری آذربایجان را نیز ارتقا می‌بخشد.»

طبق گزارش «نیوز ارمنیا» وی افزود: «در مورد این خط ریلی، غیرممکن است اهمیت ترانزیتی ارمنستان و ایران افزایش یابد اما اهمیت نخجوان جمهوری آذربایجان افزایش پیدا نکند.»

پاشینیان همچنین از پیشرفت پروژه احداث بزرگراه شمال–جنوب خبر داد. در همین راستا او تأکید کرد: «ما با ایران توافق کرده‌ایم که همکاری‌ها و شراکت اقتصادی را تعمیق کنیم.»