علیرضا عبدولی راهی یک هشتم شد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0639\u06cc\u0644\u0631\u0636\u0627 \u0639\u0628\u062f\u0648\u0644\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u06af\u06cc\u0631 \u0648\u0632\u0646 77 \u06a9\u06cc\u0644\u0648 \u06af\u0631\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 5 \u0628\u0631 1 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u06af\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u067e\u0627\u0646\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u063a\u0644\u0648\u0628 \u06a9\u0631\u062f.