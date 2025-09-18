تصادف مرگبار اتوبوس و تریلی در گرمسار

تصادف اتوبوس و تریلی در جاده آرادان به گرمسار راننده اتوبوس را به کام مرگ فرستاد؛

به گزارش تابناک، رئیس پلیس راه استان سمنان اظهار کرد: تصادف اتوبوس و تریلی در جاده آرادان به گرمسار راننده اتوبوس را به کام مرگ فرستاد؛ این حادثه صبح امروز در محور آرادان به گرمسار ۱۰ کیلومتری گرمسار رخ داد؛ اتوبوس که از مشهد عازم تهران بود ۳۷ مسافر داشت که بر اثر این تصادف ۲۱ نفر از آنها برای بررسی‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد: ۳ نفر از مصدومان با بالگرد و سایر مصدومان با ۱۰ دستگاه آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. در این حادثه راننده اتوبوس در بیمارستان فوت کرد و یک نوجوان بد حال بستری شد.علت این حادثه بی‌توجهی راننده اتوبوس به جلو بوده است.