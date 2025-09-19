En
قاتلان خاموش مهره های گردن را بشناسید

یک متخصص جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات با بیان اینکه خرابی‌های گردن می‌تواند به مشکلات قلبی، عصبی و حتی آلزایمر منجر شود، تاکید کرد: همه افراد باید از کودکی تا پایان عمر شیوه صحیح نشستن، خوابیدن و کار با موبایل و رایانه را رعایت کنند.
قاتلان خاموش مهره های گردن را بشناسید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر محمدعلی ایزدفر با تاکید بر اهمیت وضعیت صحیح گردن و ستون فقرات در زندگی روزمره اظهار کرد: بسیاری از مشکلات عصبی، قلبی و حتی زوال عقل در سنین بالا ریشه در رعایت‌نکردن اصول درست نشستن و خوابیدن دارد.

وی افزود: گردن باید همیشه صاف و در امتداد ستون فقرات باشد بنابراین خم‌کردن گردن برای کار با موبایل یا غذا خوردن و یا نشستن‌های غلط می‌تواند به مرور باعث تخریب مهره‌ها و حتی نیاز به چندین جراحی شود.

این متخصص جراحی مغز و اعصاب و دیسک و ستون فقرات تصریح کرد: بالش بلند، کفش پاشنه‌دار یا عادت به نشستن خمیده از جمله عواملی است که گردن و ستون فقرات را دچار آسیب جدی می‌کند از این رو همه افراد باید یاد بگیرند روی صندلی صاف بنشینند، ارتفاع میز کارشان تا نوک سینه باشد و هنگام کار با موبایل یا مانیتور، دستگاه بالاتر از سطح چشم قرار گیرد تا گردن خم نشود.

ایزدفر گفت:در خواب نیز بالش باید حذف شود و تنها یک حوله لوله‌شده در زیر گردن قرار گیرد و خوابیدن به شکم برای گردن بسیار مضر است و بهترین حالت خوابیدن به پهلو همراه با بالشتک کوچک بین زانوها است.

وی با تاکید بر نقش ورزش‌های اصلاحی بیان کرد: تمرین ساده‌ای مانند درازکشیدن به شکم روی تخت و بالا آوردن سر و سینه به‌مدت ۳۰ ثانیه و استراحت ۱۰ ثانیه، هر سه تا شش ساعت یک‌بار، کمک می‌کند آسیب‌های گردن و کمر تا حد زیادی اصلاح شود، اما انجام ورزش‌هایی مثل درازنشست به‌شدت مضر است و فشار زیادی به ستون فقرات وارد می‌کند.

ایزدفر هشدار داد: هر اضافه‌وزن، به‌ویژه در ناحیه شکم، فشار مضاعفی تا ۱۵۰ کیلوگرم روی ستون فقرات ایجاد می‌کند و همین موضوع می‌تواند باعث پیشرفت سریع تخریب گردن و کمر شود  بنابراین اگر اصول زندگی درست رعایت نشود مشکلات گردنی به سردرد، درد قفسه سینه، اختلالات قلبی و حتی ریزش مو منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ سلامت گردن شوخی‌بردار نیست و همه افراد باید از کودکی تا پایان عمر عادت به صاف نگه داشتن گردن و نشستن درست را بیاموزند و کسی که بتواند گردن را صاف نگه دارد تا حد زیادی سلامت عمومی خود را تضمین کرده است.

 

