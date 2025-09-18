En
افتتاح بزرگترین جایگاه شارژ وسایل نقلیه برقی پایتخت

«جایگاه شارژ خودرو‌های برقی» در پایانه قورخانه شنبه، بیست و نهم شهریور افتتاح می‌شود.
افتتاح بزرگترین جایگاه شارژ وسایل نقلیه برقی پایتخت

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، شهردار منطقه ۱۲، گفت: این طرح با هدف توسعه زیرساخت‌های استفاده از خودرو‌های برقی و کاهش آلودگی هوا به مرحله بهره‌برداری رسیده است.
محمد آیینی در تشریح جزئیات این طرح افزود: این جایگاه در مساحتی بالغ بر ۴٬۸۰۰ متر مربع با ۱۵ استند (ایستگاه) شارژ سریع احداث شده که امکان شارژ همزمان ۱۵ خودرو و اتوبوس برقی را فراهم می‌کند. این مجموعه در نوع خود بی‌نظیر و یکی از بزرگترین جایگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی در پایتخت است.
به گفته آیینی، زمان تقریبی شارژ وسایل نقلیه در این ایستگاه برای هر اتوبوس حدود ۲ ساعت و برای هر تاکسی برقی حدود ۴۰ دقیقه خواهد بود که نشان از سرعت و کارایی بالای این ایستگاه دارد.
شهردار منطقه ۱۲ تصریح کرد: احداث این جایگاه در راستای سیاست‌های کلان شهرداری تهران برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک و کاهش آلودگی هوا اجرایی شده است. با راه‌اندازی آن، زمینه برای استفاده گسترده از خودرو‌های برقی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی منطقه ۱۲ فراهم می‌شود و بدون شک شاهد کاهش قابل توجهی در آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: پایانه قورخانه به عنوان یکی از مهم‌ترین و پرترددترین پایانه‌های اتوبوسرانی تهران، روزانه میزبان هزاران مسافر است. احداث این جایگاه شارژ در چنین مکان استراتژیکی، گامی بلند و مؤثر در مسیر توسعه حمل‌ونقل پاک و حرکت به سوی کلانشهری با هوای سالم‌تر به شمار می‌رود.

خیانتی بزرگ در صنعت خودرو . کشوری که بروی نفت و گاز خوابیده چرا باید راه کشور های فاقد منابع زیر زمینی برود ؟ آن هم در کوتاه مدت
