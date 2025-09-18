En
کناره‌گیری اسپانیا از جام جهانی در صورت صعود اسرائیل؟!

احتمال کناره‌گیری تیم اسپانیا از جام جهانی فوتبال در صورت صعود رژیم اسرائیل؟!

به گزارش تابناک، دولت اسپانیا اعلام کرد که تیم ملی فوتبال این کشور در صورتی که تیم ملی اسرائیل موفق به کسب سهمیه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ شود، ممکن است از حضور در مرحله نهایی این رقابت‌ها انصراف دهد.

در همین راستا، «یولاندا دیاز»، معاون نخست وزیر اسپانیا روز دوشنبه (۲۴ شهریور) حمایت صریح خود را از تظاهرات شهروندان اسپانیایی در حمایت از فلسطین که منجر به لغو مرحله نهایی مسابقه دوچرخه‌سواری «ووئلتا» (Vuelta) در مادرید شد، ابراز کرد.

وی افزود: جامعه اسپانیا عادی‌سازی نسل‌کشی در غزه را در قالب رویدادهای ورزشی و فرهنگی رد می‌کند و اسرائیل نباید اجازه شرکت در هیچ رویدادی را داشته باشد.

جام جهانی 2026 اسپانیا اسرائیل غزه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
7
پاسخ
دم شما گرم..کاش حاکمان مسلمانان عرب هم کمی از شما یاد می گرفتند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
8
پاسخ
معرفت و جوانمردی تان به خوبی و زیبایی فوتبالتان است. دم اسپانیا خیلی خیلی گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
4
1
پاسخ
ساده لوحی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
2
1
پاسخ
احتمال داره زیر پایش را خالی کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
0
پاسخ
امیدوارم این اتفاق بیافته
