به گزارش تابناک، دولت اسپانیا اعلام کرد که تیم ملی فوتبال این کشور در صورتی که تیم ملی اسرائیل موفق به کسب سهمیه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ شود، ممکن است از حضور در مرحله نهایی این رقابتها انصراف دهد.
در همین راستا، «یولاندا دیاز»، معاون نخست وزیر اسپانیا روز دوشنبه (۲۴ شهریور) حمایت صریح خود را از تظاهرات شهروندان اسپانیایی در حمایت از فلسطین که منجر به لغو مرحله نهایی مسابقه دوچرخهسواری «ووئلتا» (Vuelta) در مادرید شد، ابراز کرد.
وی افزود: جامعه اسپانیا عادیسازی نسلکشی در غزه را در قالب رویدادهای ورزشی و فرهنگی رد میکند و اسرائیل نباید اجازه شرکت در هیچ رویدادی را داشته باشد.
