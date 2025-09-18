فاکتور کاغذی از اول دی ماه در کشور اعتبار ندارد

به گزارش تابناک، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد:داز ابتدای دیماه امسال هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی ندارد و تمامی صورتحسابها باید به شکل الکترونیکی صادر شود.
وی افزود: اجرای این قانون به موجب مصوبه شورای عالی سران با تأخیر دو ساله آغاز شد و در حال حاضر به صورت کامل در حال اجراست.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: مجلس در کنار پیشبینی مشوقهای مناسب، جرایم سنگینی نیز برای عدم اجرای این قانون تعیین کرده است؛ در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معافیتهای مالیاتی به طور خودکار لغو خواهد شد.
