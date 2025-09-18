به گزارش تابناک، اسناد بودجه پنتاگون نشان می‌دهد که ایالات متحده در جریان جنگ اسرائیل با ایران، بیش از نیم میلیارد دلار موشک پیشرفته خود را برای دفاع از این رژیم شلیک کرد و حالا به‌دنبال جبران آن از محل بودجه اضطراری است.

به گزارش تایمز اسرائیل به نقل از وار زون و بیزنس اینسایدر، یکی از این اسناد، حاوی درخواست ۴۹۸.۲۶۵ میلیون دلار بودجه اضطراری برای جایگزینی تعداد نامشخصی از موشک‌های پیشرفته سامانه پدافندی تاد است که «در حمایت از اسرائیل مصرف شده‌اند». این درخواست‌ها برای بودجه‌، نیازمند تأیید کنگره آمریکا است.

طبق گزارش‌ها، آمریکا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ فروند موشک تاد را در طول جنگ اسرائیل با ایران، برای مقابله با حملات موشکی بالستیک ایران شلیک کرد.