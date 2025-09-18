۲۷/شهريور/۱۴۰۴
Thursday 18 September 2025
۱۱:۴۴
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
بین الملل
»
سیاست بین الملل
بازدید
1191
1191
بازدید
پ
میز شامی که پادشاه انگلیس برای ترامپ پهن کرد!
کد خبر:
۱۳۲۹۱۸۲
تاریخ انتشار:
۲۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۱
18 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۹۱۸۲
|
۲۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۱
18 September 2025
|
1191
بازدید
1191
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ
انگلیس
آمریکا
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانیها را میخنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندروهای ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال میشود؟
فعال میشود
فعال نمیشود
تمدید میشود
الی گشت
آخرین اخبار
ازدواج و طلاق صوری برای دریافت مستمری؛ زنگ خطر یک قانون ناقص
احتمال کنارهگیری تیم اسپانیا از جام جهانی فوتبال در صورت صعود رژیم اسرائیل؟!
فاکتور کاغذی از اول دی ماه در کشور اعتبار ندارد
ایران ۵۰۰ میلیون دلار از موشکهای آمریکا را دود کرد
پرونده موبایل موسوی بهزودی به نتیجه میرسد
پیشکسوت استقلال: این تیم افتضاح است؛ حیثیتمان رفت
بیکاری در آمریکا رکورد زد
وزارت نیرو برای استوری پیام صرفهجویی برق در اینستاگرام تیم استقلال ۳ میلیارد تومان پول میدهد؟
پشت پرده عدم پرداخت سهم سلامت از فروش خودرو/ قانونشکنی خودروسازان زیر ذرهبین مجلس
اعلام رسمیت فلسطین توسط ماکرون هفته آینده
هشدار مقام نظامی سابق رژیم صهیونیستی درباره سیاستهای نتانیاهو
مشاور سابق بن زاید، رئیس امارات: توافق ابراهیم «در حال بازبینی» است/ امارات ممکن است توافق ابراهیم را «متوقف» کند
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ به کجا رسید؟
نتانیاهو: اسرائیل چارلی کرک را نکشته است، این شایعات را قطری ها پخش کردند
میانگین زمان خرید خانه در ایران به ۳۰ سال رسید
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
جگر مرغ: گنجینه فواید یا انبار سموم؟
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
عمو رشید: بچههایم نصیحتم میکردند که سنگین باشم!
پیام معنادار ترامپ به قطر درباره حمله اسرائیل
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران
آغاز ورود آب سدها به دریاچه ارومیه + عکس
خبر خوش: تغییرات بزرگ یارانهای در راه است
استقبال خارجیها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
خودرو با چراغ روشن بنزین چند کیلومتر راه میرود؟
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
اظهارات تازه گوترش درباره مکانیسم ماشه
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
(۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
(۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
(۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
(۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!
(۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟
(۶۸ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو
(۶۷ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخامها و نمایش شیعهستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان
(۶۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
(۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
(۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده
(۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد
(۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران
(۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران
(۳۷ نظر)
نقدی بر رفتار پزشکیان در برابر اردوغان + عکس
(۳۶ نظر)
tabnak.ir/005ZmQ
tabnak.ir/005ZmQ
کپی شد