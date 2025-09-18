حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0646\u0642\u0636 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0628\u0633 \u0648 \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646\u060c \u0635\u0628\u062d \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f.