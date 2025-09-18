ساعت مبارزه فرنگی کاران در مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از ساعت ۱۲ امروز پنج شنبه به وقت تهران در زاگرب کرواسی آغاز می شود و در روز نخست این مسابقات، ۴ فرنگی کار ایران به مصاف رقبایشان می روند.

پیام احمدی در ۵۵، علیرضا عبدولی در ۷۷، غلامرضا فرخی در ۸۲ و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فرنگی کاران ایران در روز نخست این مسابقات هستند.

در این بین احمدی، عبدولی و فرخی برای نخستین مرتبه در رقابت های بزرگسالان قهرمانی جهان حاضر می شوند و امین میرزازاده سنگین وزن پرافتخار ایران و دارنده مدال های طلا و نقره جهان و برنز المپیک نیز به عنوان بخت اصلی کسب عنوان قهرمانی به مصاف رقبایشان خواهند رفت.

برنامه روز نخست رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به شرح زیر است:(ساعت به وقت تهران است)

پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق