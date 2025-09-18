اعلام رسمیت فلسطین توسط ماکرون هفته آینده

به گزارش لوفیگارو به نقل از یک منبع دیپلماتیک آگاه، اعلام این خبر از سوی ماکرون همزمان با سال نوی یهودی و در جریان سخنرانی پیش‌بینی‌شده وی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت خواهد گرفت.

به گفته خبرنگار این روزنامه، این امر «بی‌قید و شرط» خواهد بود اما «مائیر حبیب»، نماینده سابق یهودی پارلمان فرانسه اظهار داشته که ماکرون در سخنانی به او گفته که به رسمیت شناختن کشور فلسطین با شرایطی همراه خواهد بود.لوفیگارو تصریح کرد که ماکرون در جلسه‌ای که «بسیار پرتنش» توصیف شده، با رهبران اقلیت یهودی دیدار کرد و در جریان آن از پس گرفتن به رسمیت شناختن کشور فلسطین خودداری کرد.