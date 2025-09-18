جدول قیمت سکه امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش تابناک، قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور در بازار اعلام شد.
قیمت سکه امامی امروز به ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
قیمت نیم سکه نیز ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت ربع سکه به ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت سکه گرمی نیز ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گزارش شده است.
در جدول زیر آخرین قیمت انواع سکه در بازار امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
|
قیمت انواع سکه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ در بازار
|
نوع سکه
|
قیمت
|
سکه امامی
|
۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان
|
سکه بهار آزادی
|
۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|
نیم سکه
|
۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|
ربع سکه
|
۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|
سکه گرمی
|
۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید