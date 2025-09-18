En
جدول قیمت سکه امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴

قیمت سکه امامی در بازار امروز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ به ۹۴ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان رسیده است.
به گزارش تابناک، قیمت سکه امروز چهارشنبه   ۲۶ شهریور  در بازار اعلام شد.

قیمت سکه امامی امروز به ۹۴ میلیون  و ۵۰۰ هزارتومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار  تومان است.

قیمت نیم سکه نیز ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت ربع سکه به ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار  تومان رسیده و قیمت سکه گرمی نیز ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گزارش شده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع سکه در بازار امروز  چهارشنبه  ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

قیمت انواع سکه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ در بازار

نوع سکه

قیمت

سکه امامی

۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان

سکه بهار آزادی

۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار   تومان

نیم سکه

۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

ربع سکه

۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

سکه گرمی

۱۵ میلیون   و ۵۰۰ هزار تومان

 

 
 
 

 

