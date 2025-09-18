جدول قیمت سکه امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش تابناک، قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور در بازار اعلام شد.

قیمت سکه امامی امروز به ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

قیمت نیم سکه نیز ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت ربع سکه به ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت سکه گرمی نیز ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گزارش شده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع سکه در بازار امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.