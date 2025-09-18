En
واکنش ساپینتو به شکست سنگین استقلال در امارات

سرمربی تیم فوتبال استقلال ایران با اشاره به اینکه سخت است در مورد شکست تیمش با نتیجه ۷ بر یک مقابل الوصل امارات صحبت کند، گفت: بدترین روز استقلال و بدترین باخت زندگی من بود و آخرین باری است که چنین اتفاقی برای استقلال رخ می‌دهد.
واکنش ساپینتو به شکست سنگین استقلال در امارات

به گزارش تابناک، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در چارچوب نخستین دیدار خود از گروه A سطح دو لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه، ۲۶ شهریور) در ورزشگاه زعبیل دوبی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان ۹۰ دقیقه، شاگردان ساپینتو با نتیجه ۷ بر یک، این دیدار را واگذار کردند.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال ایران در نشست خبری پس از پایان این دیدار، اظهار کرد: واقعا سخت است در مورد بازی وقتی با چنین نتیجه‌ای بازی را می‌بازیم، صحبت کنم. تیم حریف بازیکنان خیلی خوب و باکیفیتی داشت و روز خوبی تجربه کردند و ما نیز بدترین روز را داشتیم. حتی در بدترین روزمان در نیمه اول نشان دادیم می‌توانیم نتیجه را عوض کنیم.

وی افزود: با شرایطی مواجه شدیم که هر شوتی زدند گل خوردیم و مدیریت کردن این وضعیت سخت بود و در سطح استقلال نباید چنین اتفاقاتی رخ دهد و چنین گل هایی بخوریم. واقعا مدیریت کردن این بازی ها سخت است.  

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه مسئولیت این باخت را قبول و بابت این باخت از هواداران عذرخواهی می کنم، عنوان کرد: این واقعا استقلال نیست. امکان ندارد. آخرین باری است که چنین اتفاقی رخ می دهد. بحث نتیجه نیست و بازیکنان باید تا آخر بازی بجنگند. باختن مهم نیست بلکه نباید تسلیم شوند. خیلی ناراحت هستم و می دانیم که چه مواردی را اصلاح کنیم و چه کارهایی باید انجام دهیم. بازی ها را نگاه می کنیم و در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد.

ساپینتو با بیان اینکه باید سریعا خود را برای بازی بعدی آماده کنیم، اظهار کرد: یک بازی را باخته ایم و باخت سختی بود. بازی های زیادی داریم و یکی از تیم هایی هستیم که می توانیم صعود کنیم. باید سرمان را بالا بگیریم. ما جنگنده هستیم و باید شرایط را تغییر دهیم و این باخت را فراموش کنیم و بازی بعدی را پیش ببریم. مستحق این هستیم که پیروزی برای خود و هواداران کسب کنیم. بهتر است که فراموش کنیم و به آینده نگاه کنیم.

وی افزود: به این تیم واقعا باور داریم. روز بد و تلخ امروز اینجا باقی می ماند و فردا روز دیگری است که برای بازی پیکان آماده می شویم.  

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد این شکست سنگین، اذعان کرد: بدترین باخت زندگی من بود. واقعا اذیت شدم. روز بدی بود و قبول می کنم. باید سریع تغییر کنیم. نمی توان روزهای بد را اینگونه ادامه داد. باید سریع واکنش نشان دهیم. باید استقلال باشیم. ما ذهنیت برنده داریم و از این کیفیت برخوردار هستیم که کارهای خوبی انجام دهیم. نیمه اول می توانستیم گل بزنیم. چهار بر یک شدن بازی را برای ما خواباند. نباید تسلیم می شدیم و باید می جنگیدیم. نباید از جزییات چشم پوشی کنیم و به چنین تیم هایی شانس دهیم.

علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
