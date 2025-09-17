خبر رویترز از پیشرفت در مذاکرات ایران و اروپا

خبرگزاری انگلیسی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش کرد: «در گفت‌وگوهای روز چهارشنبه بین ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام، پیشرفت اندکی حاصل شده است.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران عصر چهارشنبه با «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیران خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان به‌طور تلفنی گفت‌وگو کرد.

در پی این رایزنی، خبرگزاری انگلیسی «رویترز» به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش کرد: «در گفت‌وگوهای روز چهارشنبه بین ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام، پیشرفت اندکی حاصل شد.»

خبرگزاری رویترز نوشت ۲ دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات ایرانی اعلام کرده‌اند که گفت‌وگوهای روز چهارشنبه میان ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس که با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد، نتیجه محسوسی در آستانه فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» نداشت.

بر اساس این گزارش، سه کشور اروپایی موسوم به «تروئیکای اروپایی» در پایان ماه اوت روند ۳۰ روزه‌ای را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل آغاز کردند. آنها شرط کرده‌اند که در ماه سپتامبر ایران دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را احیا کرده و همچنین درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده شفاف‌سازی کند و وارد گفت‌وگو با آمریکا شود تا در ازای آن اجرای مکانیزم ماشه تا شش ماه به تعویق بیفتد.

این گفت‌وگوها پس از توافق هفته گذشته ایران و آژانس درباره ازسرگیری همکاری‌ها از جمله بازرسی‌ها انجام شد، اما به نوشته رویترز چندین دیپلمات غربی این توافق را فاقد جزئیات و جدول زمانی مشخص دانسته و آن را ناکافی توصیف کرده‌اند.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر رویکرد مسئولانه تهران در تعامل با آژانس گفت: «جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه وارد گفت‌وگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و شیوه‌نامه روشنی درباره نحوه ایفای تعهدات پادمانی در وضعیت جدید تدوین کرده است. اکنون نوبت طرف‌های مقابل است که از این فرصت برای ادامه مسیر دیپلماتیک و جلوگیری از یک بحران قابل اجتناب استفاده کنند و جدیت خود را در قبال دیپلماسی نشان دهند.»

در مقابل، وزارت خارجه آلمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «تروئیکای اروپایی تأکید کردند که ایران هنوز اقدامات معقول و دقیقی را که برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ لازم است، انجام نداده و در صورت نبود اقدامات مشخص در روزهای آینده، تحریم‌ها بازگردانده خواهد شد.»

چهار دیپلمات اروپایی و یک مقام ایرانی پیش از این تماس گفته بودند که محتمل‌ترین سناریو بازگشت تحریم‌ها از سوی سه کشور اروپایی است. یک دیپلمات ایرانی نیز تصریح کرده که تهران در صورت چنین اقدامی واکنش نشان خواهد داد.

رویترز نوشت: «کشورهای غربی مدعی‌اند برنامه هسته‌ای ایران فراتر از نیازهای غیرنظامی پیش رفته است، اما تهران تأکید دارد که هدف آن صرفاً استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است.»

عراقچی تاکید کرده است ایران برای رسیدن به راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد آمادگی دارد؛ نیل به چنین هدفی مستلزم رویکرد مسئولانه و مستقل از سوی سه کشور اروپایی و خودداری از تاثیرپذیری از ناحیه بازیگرانی است که هیچ ارزشی برای دیپلماسی و اصول و قواعد حقوق بین‌الملل قائل نیستند.

عراقچی تاکید کرده است ایران برای رسیدن به راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد آمادگی دارد؛ نیل به چنین هدفی مستلزم رویکرد مسئولانه و مستقل از سوی سه کشور اروپایی و خودداری از تاثیرپذیری از ناحیه بازیگرانی است که هیچ ارزشی برای دیپلماسی و اصول و قواعد حقوق بین‌الملل قائل نیستند.