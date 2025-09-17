En
دادگاه پسر متجاوز را به اعدام محکوم کرد

دادگاه پسری را که متهم است در یک مهمانی دختری را مورد تجاوز قرار داده‌، به اعدام محکوم کرد.
دادگاه پسر متجاوز را به اعدام محکوم کرد

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اعتماد، یک سال قبل دختری به پلیس گزارش داد که در شهرک غرب مورد تجاوز مردی قرار گرفته است. نارین به پلیس گفت: «همراه دوستم حامد که رابطه خوبی با هم داشتیم به یک مهمانی تولد رفتیم. حامد گفته بود عاشقم شده است و می‌خواهد با من ازدواج کند. در آن مهمانی دوستش رامین به من تجاوز کرد و خودش هیچ دفاعی از من نکرد.»

نارین به پزشکی قانونی معرفی شد و متخصصان تایید کردند که مورد ضرب و جرح قرار گرفته است اما درباره تجاوز نتوانستند اظهار نظر کنند. با توجه به شکایت نارین، حامد و رامین بازداشت شدند. بررسی تلفن دو جوان نشان می‌داد که آنها پیام عذرخواهی برای نارین فرستاده‌اند‌.

پرونده برای بررسی دقیق به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه، دختر جوان در جایگاه قرار گرفت و گفت: «حامد گفته بود عاشقم شده و می‌خواهد با من ازدواج کند. او می‌گفت پدر و مادر پیری دارد و می‌خواهد آینده‌اش را با من بسازد. من هم قبول کرده بودم. روز حادثه در شهرک غرب یک مهمانی تولد بود. ما آنجا بودیم، من از دست حامد عصبانی شدم، به اتاق رفتم. رامین پشت سر من آمد و گفت چرا می‌خواهی بروی. حامد هم آمد و در چارچوب در ایستاد. رامین و حامد من را کتک زدند و رامین به من تجاوز کرد.»

سپس حامد در جایگاه قرار گرفت او گفت: «من واقعاً عاشق نارین بودم. او بسیار مهربان و خوب بود. دختری بود که دوست داشتم آینده‌ام را با او بسازم. من با یک اکیپ از دختران و پسران دوست بودم. چون دوست‌دختر نداشتم به من گفتند بیا با هم به رستوران برویم، آنجا دختری به نام سودابه هست که می‌توانی با او دوست شوی و از تنهایی دربیایی. من هم رفتم اما از نارین که دوست سودابه بود، خوشم آمد و با نارین رابطه برقرار کردم و آنقدر جدی شد که تصمیم گرفتم ازدواج کنم. سودابه عصبانی شد و به من گفت تلافی این کار را سرت درمی‌آورم. اطمینان دارم این کارها را سودابه کرده و یاد نارین داده است، چون تجاوزی اتفاق نیفتاد.»

در این هنگام قاضی گفت: « تو برای نارین پیام عذرخواهی فرستادی و گفتی فکر نمی‌کردی اینطور شود و التماس کردی تو را ببخشد. چطور می‌گویی اتفاقی نبود؟»

متهم گفت: «من عاشق نارین هستم. از اینکه دست روی او بلند کردم خجالت کشیدم و به همین خاطر عذرخواهی کردم. موضوع این بود که من در آن مهمانی با دخترها بگووبخند کردم. نارین ناراحت شد و با من دعوا کرد. به اتاق رفت و می‌خواست از مهمانی برود که رامین پشت سرش رفت. من هم رفتم و دیدم دارند صحبت می‌کنند. یکدفعه چشمم به باربیکیو افتاد که روشن بود. سمت بالکن رفتم که آن را خاموش کنم، حتی یک دقیقه هم نشد، درگیری آنجا اتفاق افتاد و من به همین خاطر عذرخواهی می‌کردم.»

سپس رامین در جایگاه قرار گرفت. او گفت: «من اتهام را قبول ندارم. تجاوزی در کار نبود. نارین ۱۰ میلیارد از من پول خواسته. او قصد اخاذی دارد.»

در پایان، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند و رامین را به اعدام و حامد را به ۱۰ سال حبس محکوم کردند.

 

