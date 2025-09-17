آزمایش موفق سامانه پدافند لیزری در اسرائیل

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از پایان موفقیت‌آمیز آزمایش‌های پیشرفته سامانه جدید دفاع هوایی خبر داد؛ سامانه‌ لیزری که به ادعای اسرائیل، قادر است موشک‌ها، خمپاره‌ها و پهپادها را رهگیری کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اداره توسعه تسلیحات و فناوری (DDR&D)، نیروی هوایی اسرائیل و شرکت رافائل طی چند هفته گذشته مجموعه‌ای از آزمایش‌های عملیاتی پیشرفته را با موفقیت به انجام رسانده‌اند. این آزمایش‌ها که در یکی از پایگاه‌های جنوب سرزمین‌های اشغالی انجام شد، توانایی سامانه جدید برای رهگیری موشک‌ها، خمپاره‌ها و پهپادها را به اثبات رساند.

به گفته مقامات وزارت جنگ اسرائیل، این مرحله آخرین گام پیش از عملیاتی شدن کامل سامانه است و انتظار می‌رود به‌زودی به خدمت ارتش اسرائیل درآید.

در اقدامی نمادین، وزارت جنگ اسرائیل نام این سامانه را از «ماگن اور» (سپر نور) به «اور ایتان» (نور ایتان) تغییر داد. این نام‌گذاری به یاد ستوان دوم ایتان اوستر، فرمانده ۲۲ ساله واحد کماندویی «اگوز» صورت گرفت که در اکتبر ۲۰۲۴ در جریان تجاوز این رژیم به جنوب لبنان در درگیری با نیروهای حزب‌الله کشته شد.