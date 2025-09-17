En
توضیحاتی درباره نشست نمایندگان کشورهای ساحلی خزر

معاون وزیر امور خارجه امشب با اشاره به برگزاری یازدهمین نشست نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق‌آباد گفت: در حاشیه این نشست در دیدار با نمایندگان کشورهای ساحلی درباره کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر و مسائل مربوط به کاهش سطح آب دریا رایزنی کردم.
کد خبر: ۱۳۲۹۱۲۴
365 بازدید

توضیحاتی درباره نشست نمایندگان کشورهای ساحلی خزر

به گزارش تابناک، کاظم غریب‌آبادی معاون امور مقوقی و ببن‌المللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر امشب (چهارشنبه) ۲۶ شهریورماه درباره نشست نمایندگان کشورهای ساحلی خزر در عشق‌آباد در پیامی در شبکه ایکس نوشت: یازدهمین نشست نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر در چارچوب گروه کاری مقامات عالی رتبه در امور این دریا با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. 

وی افزود: گسترش همکاری‌های پنج جانبه، پیشرفت در نهایی کردن اسناد مورد مذاکره از جمله موافقتنامه شیوه ترسیم خط مبدا، هماهنگی برگزاری اجلاس‌های عالی‌رتبه از جمله اجلاس سران در تهران و نشست وزرای امور خارجه در عشق آباد، از مهمترین محورهای این نشست بود.

معاون وزیر خارجه اضافه کرد: در حاشیه این نشست با نمایندگان ویژه روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به صورت دوجانبه، دیدار و درخصوص موضوعات مختلفی مانند کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران)، برگزاری هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران و مسائل مربوط به کاهش سطح آب دریای خزر رایزنی کردم.

غریب آبادی وزارت امور خارجه کشورهای ساحلی خزر نشست عشق آباد خبر فوری
