به گزارش تابناک به نقل از فارس، در دو هفته گذشته بیش از ۱۸۷ کیف پول رمزارزی ایرانی یا مرتبط با ایران به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد دلار مسدود شده است. این رقم معادل کل واردات سالانه دارو به کشور، یا هم‌سنگ با کل واردات گوشی موبایل و همچنین برابر با جمع صادرات سالانه پسته ایران است.

از این دارایی هنگفت تنها حدود ۱.۵ میلیون دلار تتر همچنان در دسترس مانده و بخش عمده منابع مسدود شده است. کارشناسان علت این اقدام را نه ملاحظات فنی، بلکه تصمیمات سیاسی و فشار مستقیم آمریکا می‌دانند.

اقدام اخیر بار دیگر بر ماهیت پرریسک سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز‌ها تأکید دارد. به گفته تحلیلگران، بسیاری از فعالان ایرانی این حوزه بدون توجه به ضرورت مدیریت ریسک، تنها بر سود‌های چندصد درصدی این بازار تمرکز کرده‌اند؛ در حالی که رخداد‌های اخیر نشان داد ورود به این حوزه می‌تواند به معنای ورود به یکی از پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها باشد.