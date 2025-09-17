En
رسوایی تازه اینترنشنال

شبکه «اینترنشنال» با انتشار خبر جعلی، بار دیگر به دروغ‌سازی علیه ایران متوسل شد؛ اقدامی که نشانه شکست پروژه‌های براندازانه و افول عملیات روانی حامیان خارجی این رسانه است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در سالروز درگذشت مهسا امینی، شبکه معاند «اینترنشنال» بار دیگر با انتشار خبر جعلی تلاش کرد فضای کشور را متشنج جلوه دهد. این رسانه در گزارشی مدعی شد وزارت امور خارجه آلمان بیانیه‌ای علیه ایران در خصوص هشدار به شهروندان آلمانی برای ترک ایران صادر کرده است؛ در حالی که بررسی دقیق وبگاه رسمی این وزارتخانه نشان می‌دهد بیانیه مذکور پیش‌تر و در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ (۶ شهریور ماه) منتشر شده و تنها عبارت «Stand» (به معنای آخرین وضعیت) در صفحه رسمی درج شده است.

به این ترتیب، اینترنشنال با تحریف و دستکاری تاریخ انتشار، کوشید واقعیتی ساختگی را به‌عنوان خبر فوری عرضه کند.

کارشناسان رسانه‌ای معتقدند چنین اقداماتی نه نشانه قدرت رسانه‌ای، بلکه نشانه ضعف مزمن و بن‌بست پروژه‌ای است که سال‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد آشوب در ایران دنبال شده است.

به باور تحلیلگران، اینترنشنال در فقدان پایگاه اجتماعی و با بی‌اعتنایی افکار عمومی داخل کشور به فراخوان‌هایش، ناچار است برای زنده نگاه داشتن سناریوی خود، به فیک‌نیوز و دستکاری آشکار اطلاعات متوسل شود.

رسوایی تازه اینترنشنال

از نگاه ناظران سیاسی، این گونه دروغ‌سازی‌ها بیانگر تغییر راهبرد این شبکه از «اقناع مخاطب» به «تحریک احساسی و بحران‌سازی مصنوعی» است.

تجربه اخیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران نیز نشان داد اینترنشنال چگونه با فضاسازی رسانه‌ای، تلاش کرد ناکامی‌های میدانی رژیم صهیونیستی را پنهان کرده و با القای اخبار نادرست درباره ایران، افکار عمومی را منحرف سازد.

این سابقه آشکار می‌کند که دروغ‌سازی نه استثنا، بلکه رویکرد دائمی این رسانه در مواجهه با تحولات ایران و منطقه است. واقعیت این است که بهره‌برداری ابزاری رسانه‌های معاند از این حادثه تلخ، نه‌تنها با واکنش مثبت افکار عمومی مواجه نشده، بلکه بیش از پیش نشان داده است دغدغه این رسانه‌ها دفاع از حقوق مردم نیست، بلکه اجرای پروژه‌های براندازانه و عملیات روانی طراحی‌شده در پایتخت‌های خارجی است؛ بنابراین «اینترنشنال» امروز بیش از هر زمان دیگری ماهیت واقعی خود را آشکار کرده است. این شبکه نه یک رسانه مستقل، بلکه بازوی رسانه‌ای جنگ روانی علیه ملت ایران است؛ ابزاری که اساس کار آن بر جعل، تحریف و دروغ استوار است. هرچه بیشتر در مسیر دروغ‌پردازی پیش رود، رسواتر، بی‌اعتبارتر و بی‌اثرتر خواهد شد.

اینترنشنال رسوایی دروغ‌سازی علیه ایران مهسا امینی رسانه معاند
