کاهش درد کمر با شنیدن موسیقی

گوش دادن به موسیقی مورد علاقه به طور مؤثری درد کمردرد حاد در اورژانس را کاهش می‌دهد.
به گزارش تابناک؛ مطالعه‌ای جدید که در مجله پزشکی WJEM منتشر شده، نشان می‌دهد که گوش دادن به موسیقی مورد علاقه می‌تواند درد بیماران مبتلا به کمردرد حاد را هنگام مراجعه به اورژانس کاهش دهد. در این تحقیق، بیماران تنها با گوش دادن ده دقیقه‌ای به موسیقی دلخواه خود، کاهش چشمگیری در شدت درد تجربه کردند. این تسکین درد به دلیل کاهش استرس، اضطراب و بهبود تمرکز بیماران اتفاق می‌افتد و به علت رفع منبع درد مربوط نمی‌شود.

کارشناسان تأکید کردند که این روش ساده و در دسترس بوده و تنها نیاز به هدفون، دستگاه پخش موسیقی و دسترسی به موسیقی آنلاین دارد. استفاده از موسیقی می‌تواند به کاهش مصرف دارو‌های مسکن که ممکن است عوارض جانبی داشته باشند، کمک کند. همچنین، محققان معتقدند که این روش می‌تواند در آینده به عنوان یک ابزار حمایتی در درمان افرادی که در حال بهبود از اعتیاد به مواد مخدر یا الکل هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

 

کمر درد موسیقی گوش دادن به موسیقی اورژانس
